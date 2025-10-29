Chicago en ALERTA por redadas que aterrorizan a los niños: "Tenemos que portarnos bien o ICE nos atrapará"

Mientras la comunidad latina de Chicago atraviesa semanas de tensión por la intensificación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la preocupación ya no solo alcanza a los inmigrantes sin estatus legal. Familias estadounidenses con hijos pequeños también aseguran vivir con miedo constante ante los operativos que se han extendido por distintos vecindarios.

El temor se ha agudizado tras múltiples reportes de enfrentamientos entre agentes y civiles, donde incluso niños han quedado atrapados en medio de los despliegues. Escenas de pánico, llantos y confusión se repiten en barrios como Logan Square y La Villita, epicentros de la población latina en la ciudad.

Familias latinas y estadounidenses viven con miedo en Chicago

A pesar de que muchos padres y madres son ciudadanos o cuentan con residencia legal, el miedo persiste. El 3 de octubre, una redada cerca de la escuela primaria Funston, en Logan Square, generó caos cuando agentes federales lanzaron gases lacrimógenos en las inmediaciones del establecimiento mientras los niños jugaban en el recreo.

Testigos relataron a Associated Press que varios pequeños comenzaron a llorar y correr en busca de sus padres. Una madre sostuvo entre lágrimas a su hijo de dos años mientras este repetía: "Mamá, mamá, mamá". En el Café Infantil Luna y Cielo, a media cuadra de la escuela, los cuidadores también vivieron momentos de pánico. "Si me llevan, asegúrate de que los niños lleguen sanos y salvos", dijo una empleada a su jefa.

En otro caso, Andrea Soria escuchó a su hija de seis años susurrar a su muñeca: "Tenemos que portarnos bien o ICE nos atrapará". La frase, convertida en símbolo del miedo infantil en Chicago, refleja el impacto emocional que las redadas están dejando incluso en los más pequeños.

Operación Midway Blitz: el despliegue que desató protestas y violencia

Desde el 8 de septiembre, el gobierno federal impulsa la Operación Midway Blitz, un operativo destinado a capturar migrantes con antecedentes criminales en Illinois. Sin embargo, las autoridades locales y organizaciones civiles denuncian que las redadas del ICE en Chicago se han convertido en una campaña de intimidación contra comunidades latinas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las acciones argumentando que sus agentes fueron "obstaculizados por manifestantes", motivo por el cual utilizaron gases lacrimógenos y balas de pimienta. Pero líderes comunitarios aseguran que el daño psicológico ya está hecho.

El clima de tensión se agravó tras las redadas en el barrio mexicano La Villita, el pasado 22 de octubre, donde se registraron enfrentamientos y protestas masivas. Seis ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por obstruir el trabajo de los agentes. Para muchos, la situación marca un punto crítico en la relación entre las autoridades federales y las comunidades inmigrantes de Chicago.