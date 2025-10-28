- Hoy:
ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: USCIS lanza NUEVA POLÍTICA que afectará trámites migratorios
Una reciente medida del USCIS sorprende a la comunidad migrante. Desde este martes 28 de octubre, los trámites cambiarán por completo en Estados Unidos.
A partir de este martes 28 de octubre de 2025, millones de inmigrantes en Estados Unidos enfrentarán un cambio clave en los trámites migratorios. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que ya no aceptará cheques ni giros postales como métodos de pago en ninguna solicitud.
PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes mexicanos: Estados Unidos avisa que las visas pueden ser CANCELADAS en cualquier momento
La medida, que forma parte de un proceso de modernización digital, busca agilizar los tiempos de respuesta y reducir el riesgo de fraudes o extravíos. Desde ahora, solo serán válidos los pagos electrónicos realizados mediante débito automático desde cuentas bancarias estadounidenses o con tarjetas de crédito.
Nuevas reglas para pagar los trámites migratorios
El USCIS informó que el cambio aplica de manera inmediata y definitiva. Los solicitantes deberán utilizar el formulario G-1650 para autorizar el débito electrónico o el formulario G-1450 si optan por pagar con tarjeta de crédito o prepago. Cualquier solicitud enviada con métodos tradicionales será rechazada y devuelta al remitente.
USCIS elimina los cheques y giros postales para trámites migratorios.
Según la agencia, más del 90% de los pagos se realizaban anteriormente en papel, lo que generaba retrasos administrativos y vulnerabilidad ante pérdidas o robos. La transición al sistema digital responde a una orden ejecutiva federal que busca hacer más eficientes los pagos al gobierno y fortalecer la seguridad del proceso migratorio.
Impacto para los inmigrantes sin cuenta bancaria
Aunque la medida promete una gestión más rápida y segura, muchos inmigrantes podrían verse afectados por no contar con una cuenta bancaria estadounidense. En esos casos, el USCIS recomienda el uso de tarjetas prepagadas y verificar que haya fondos suficientes antes de enviar cualquier trámite, ya que si el pago es rechazado, la solicitud completa será devuelta.
El organismo recordó que el plazo para adaptarse a este nuevo sistema concluyó este martes, y a partir de ahora, solo los pagos electrónicos serán aceptados. Con este cambio, Estados Unidos da un paso más hacia la digitalización total de los procesos migratorios, alineándose con las tendencias de modernización gubernamental impulsadas por la Casa Blanca.
