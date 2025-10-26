ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: Senadores demócratas exigen al Departamento de Educación FRENAR OPERATIVOS de ICE cerca de escuelas

Un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos solicitó al Departamento de Educación intervenir para detener los operativos de ICE en las cercanías de las escuelas, tras varios incidentes violentos en Chicago. La medida busca proteger la seguridad de los estudiantes y la comunidad escolar, ante la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales.

Aunque los operativos son realizados por ICE, dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los senadores dirigieron su petición directamente a la secretaria de Educación, Linda McMahon, instándola a presionar a su colega de Homeland Security para restablecer las restricciones sobre acciones de inmigración en zonas educativas.

Preocupación por la seguridad estudiantil

Los senadores señalaron que las acciones agresivas de ICE afectan la seguridad y el bienestar de los niños. "Los agentes federales continúan usando niveles de fuerza excesivos cerca de Chicago, demostrando una preocupante falta de cuidado por la salud y seguridad de los menores, particularmente al realizar operaciones cerca de escuelas", escribieron.

Senadores demócratas exigen al Departamento de Educación frenar operativos de ICE cerca a las escuelas en EE. UU.

Entre los firmantes de la carta se encuentran Tammy Duckworth (Illinois), Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen (Nevada), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Cory Booker y Andy Kim (Nueva Jersey), Ed Markey (Massachusetts) y Angela Alsobrooks (Maryland). Ellos exigen que ICE siga directrices de sentido común y evite tácticas violentas cerca de instituciones educativas.

Incidentes recientes en Chicago

Durante los últimos meses, Chicago se ha convertido en un foco de los operativos de ICE dentro del país. Autoridades escolares informaron que un estudiante de 16 años, ciudadano estadounidense, fue arrestado brevemente cerca de una escuela, generando alarma entre padres y alumnos. También se reportó el uso de gas lacrimógeno en las inmediaciones de otras instituciones, obligando a los estudiantes a refugiarse en el interior.

Los senadores advirtieron que sustancias químicas como el gas lacrimógeno, que provoca irritación, dolor y dificultades respiratorias, no deberían utilizarse cerca de las escuelas, comparándolo con la regulación de alcohol, tabaco y drogas. Hasta el momento, DHS y Departamento de Educación no han emitido comentarios oficiales sobre la carta, aunque la asistente de DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que ICE "no realiza redadas dentro de escuelas ni arresta niños".