0
EN DIRECTO
Clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga
EN VIVO
Cristal vs Chankas EN VIVO por el Clausura

ATENCIÓN compradores en EE. UU.: Walmart lanza canasta de Acción de Gracias 2025 por menos de US$40

Walmart sorprende con su canasta de Acción de Gracias 2025 para 10 personas por menos de US$40, incluyendo más de 20 productos y entrega exprés.

Gabriela Zevallos
Walmart lanza canasta de Acción de Gracias 2025.
Walmart lanza canasta de Acción de Gracias 2025. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Con el Día de Acción de Gracias 2025 a la vuelta de la esquina, Walmart ha lanzado una canasta de Acción de Gracias que promete un ahorro significativo para los compradores. La oferta incluye más de 20 productos, desde un pavo Butterball de más de seis kilos hasta guarniciones clásicas como puré de papas, macarrones con queso y salsa de arándanos, todo por menos de US$40, para 10 personas.

La administración Trump aumenta el escrutinio a titulares de Green Card.

PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrante con Green Card: este ERROR al viajar fuera de EE. UU. por un año puede poner en riesgo tu residencia

El CEO de Walmart, John Furner, destacó en Good Morning America que esta canasta no solo es más económica que la oferta de Aldi, sino que también facilita la celebración de la festividad sin sacrificar calidad. Además, quienes utilicen por primera vez el programa de Recogida y Entrega podrán acceder a entrega exprés gratuita, reforzando la conveniencia para los clientes.

Qué incluye la canasta y su valor

La canasta de Acción de Gracias de Walmart contiene productos de marcas nacionales y privadas, cubriendo todos los elementos de un banquete tradicional. Entre los artículos destacan: pavo Butterball, cebollas fritas, sopa de champiñones, relleno, panecillos, papas rojizas, arándanos frescos, zanahorias baby, maíz, ejotes, macarrones con queso, salsa marrón, masa para tarta, leche evaporada y calabaza 100 % pura. Esta variedad asegura que los consumidores tengan todo lo necesario para una cena completa sin complicaciones.

Canasta de Acción de Gracias Walmart

Walmart sorprende con su canasta de Acción de Gracias 2025 para 10 personas.

Según Furner, el precio de la canasta representa un ahorro aproximado de US$14 respecto al 2024, cerca de un 25 % menos. Con esta estrategia, Walmart busca posicionarse como la opción más económica frente a Aldi y otros competidores, ofreciendo valor, abundancia y conveniencia en una sola compra.

Disponibilidad y opciones adicionales

La canasta estará disponible tanto en tiendas físicas como en línea hasta el 25 de diciembre, permitiendo a los compradores planificar con tiempo su banquete de Acción de Gracias. Walmart también ofrece alternativas, incluyendo un menú sin gluten y una canasta de costillas de primera calidad, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias.

Desde su lanzamiento en 2022, la comida de Acción de Gracias de Walmart se ha convertido en un clásico de la temporada, destacando por su accesibilidad y facilidad de armado. Con la combinación de precios bajos, entrega exprés y variedad de productos, la cadena reafirma su apuesta por facilitar la celebración de esta festividad a millones de familias en EE. UU.

Lo más visto

  1. Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón

  2. ALERTA en la autopista 80: hombre apuñalado en un Walmart termina con múltiples lesiones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano