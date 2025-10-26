- Hoy:
ATENCIÓN compradores en EE. UU.: Walmart lanza canasta de Acción de Gracias 2025 por menos de US$40
Walmart sorprende con su canasta de Acción de Gracias 2025 para 10 personas por menos de US$40, incluyendo más de 20 productos y entrega exprés.
Con el Día de Acción de Gracias 2025 a la vuelta de la esquina, Walmart ha lanzado una canasta de Acción de Gracias que promete un ahorro significativo para los compradores. La oferta incluye más de 20 productos, desde un pavo Butterball de más de seis kilos hasta guarniciones clásicas como puré de papas, macarrones con queso y salsa de arándanos, todo por menos de US$40, para 10 personas.
El CEO de Walmart, John Furner, destacó en Good Morning America que esta canasta no solo es más económica que la oferta de Aldi, sino que también facilita la celebración de la festividad sin sacrificar calidad. Además, quienes utilicen por primera vez el programa de Recogida y Entrega podrán acceder a entrega exprés gratuita, reforzando la conveniencia para los clientes.
Qué incluye la canasta y su valor
La canasta de Acción de Gracias de Walmart contiene productos de marcas nacionales y privadas, cubriendo todos los elementos de un banquete tradicional. Entre los artículos destacan: pavo Butterball, cebollas fritas, sopa de champiñones, relleno, panecillos, papas rojizas, arándanos frescos, zanahorias baby, maíz, ejotes, macarrones con queso, salsa marrón, masa para tarta, leche evaporada y calabaza 100 % pura. Esta variedad asegura que los consumidores tengan todo lo necesario para una cena completa sin complicaciones.
Walmart sorprende con su canasta de Acción de Gracias 2025 para 10 personas.
Según Furner, el precio de la canasta representa un ahorro aproximado de US$14 respecto al 2024, cerca de un 25 % menos. Con esta estrategia, Walmart busca posicionarse como la opción más económica frente a Aldi y otros competidores, ofreciendo valor, abundancia y conveniencia en una sola compra.
Disponibilidad y opciones adicionales
La canasta estará disponible tanto en tiendas físicas como en línea hasta el 25 de diciembre, permitiendo a los compradores planificar con tiempo su banquete de Acción de Gracias. Walmart también ofrece alternativas, incluyendo un menú sin gluten y una canasta de costillas de primera calidad, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias.
Desde su lanzamiento en 2022, la comida de Acción de Gracias de Walmart se ha convertido en un clásico de la temporada, destacando por su accesibilidad y facilidad de armado. Con la combinación de precios bajos, entrega exprés y variedad de productos, la cadena reafirma su apuesta por facilitar la celebración de esta festividad a millones de familias en EE. UU.
