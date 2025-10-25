A vísperas de una de las festividades más esperadas en Estados Unidos, un reciente ranking destacó las mejores actividades de Halloween que se pueden realizar en uno de los parques temáticos de Florida. Desde la variada oferta de comidas típicas hasta las distintas atracciones y espectáculos, este parque temático fue seleccionado como el mejor evento de Halloween en Estados Unidos.

Se trata del Hallo-Fun, ubicado en el parque de diversiones Knoebels Amusement Resort en la ciudad de Elysburg, Pensilvania. Según USA Today, este parque temático de Halloween es apto para todos los grupos etarios, lo que le permitió destacarse en el ranking: en 2024 obtuvo el cuarto puesto y en 2023 el tercer lugar entre los eventos de Halloween más populares en Estados Unidos.

Hallo-Fun: el mejor evento de Halloween para todas las familias

En el informe, los autores resaltaron que en el Hallo-Fun se pueden encontrar diversas actividades de Halloween, como juegos y atracciones temáticas, puestos de dulces, manualidades otoñales y una gran variedad de comidas con sabor a calabaza. Esto lo convierte en un parque temático apto para toda la familia, ideal para disfrutar de la fiesta del 31 de octubre.

Por esa razón, no es la primera vez que este parque temático de Halloween en Florida es calificado como uno de los mejores del estado. Con sus atracciones divertidas y degustaciones gastronómicas, el Hallo-Fun ocupó el tercer puesto en 2023 y el cuarto puesto en 2024, para finalmente consagrarse como el mejor parque de Halloween en Florida este año.

El mejor parque temático de Halloween en Estados Unidos.

Actividades matutinas y precios del Hallo-Fun en Halloween

A través de su página web oficial, el Hallo-Fun indica que cuenta con más de 50 atracciones abiertas, todas iluminadas con luces fantasmales, en homenaje al Día de Todos los Santos. Además, destacan diversas actividades matutinas que se pueden disfrutar en familia o con amigos.

A un precio de 5 dólares:

Puedes recoger tus propias calabazas del huerto para pintar; los pinceles están incluidos en el boleto.

para pintar; los pinceles están incluidos en el boleto. Obtener un kit para decorar galletas , que incluye dos galletas, glaseado, chispas y otros dulces.

, que incluye dos galletas, glaseado, chispas y otros dulces. Participar en manualidades de Halloween, diseñando pelotas antiestrés con temática de la festividad.

A un precio de 7 dólares:

Adquirir una bolsa de dulces, que incluye un paquete de diez marcadores para decorarla.

Entradas individuales para atracciones de feria

Los asistentes pueden adquirir entradas individuales para acceder únicamente a las atracciones de la feria, con precios que van de US$2 a US$5, que nunca vencen y pueden ser utilizadas por más de una persona. Esta modalidad permite planificar el día según las preferencias de cada visitante. El evento de Halloween se desarrollará en las siguientes fechas y horarios: viernes 17 y 24 de octubre de 18 a 22 hs.; sábado 18 y 25 de octubre de 14 a 22 hs.; y domingo 19 y 26 de octubre de 12 a 18 hs.