PELIGRO para inmigrantes embarazadas en Estados Unidos: denuncian a ICE por grave motivo

Varias mujeres inmigrantes embarazadas detenidas por autoridades migratorias estadounidenses afirman haber recibido atención médica insuficiente, según una carta dirigida al gobierno federal. Organizaciones de derechos civiles respaldan la misiva y solicitan la liberación de futuras madres de los centros de detención federales.

Embarazadas inmigrantes detenidas en Estados Unidos denuncian atención inadecuada

De acuerdo con una carta dirigida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exdetenidas relataron haber enfrentado condiciones "inhumanas" mientras estaban bajo custodia.

La comunicación forma parte de una campaña más amplia impulsada por legisladores demócratas y grupos defensores de los inmigrantes, quienes buscan visibilizar los presuntos abusos cometidos contra mujeres embarazadas detenidas durante la política migratoria implementada por la administración de Donald Trump, informó ABC7.

El documento, elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), recopila testimonios de mujeres que denunciaron haber sido encadenadas durante traslados, recluidas en aislamiento por varios días y haber recibido alimentos y agua insuficientes en centros de detención ubicados en Luisiana y Georgia.

La organización también afirmó que, en los últimos cinco meses, ha entrevistado a más de una docena de mujeres embarazadas detenidas por ICE, algunas de las cuales perdieron a sus bebés mientras estaban bajo custodia. Los testimonios señalan:

Falta de traducción médica.

Atención deficiente.

Negligencia sanitaria, incluyendo el caso de una mujer que sufrió una grave infección tras un aborto espontáneo.

ICE y DHS responden a cuestionamientos sobre su gestión

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las condiciones en las que se encuentran las inmigrantes embarazadas detenidas, asegurando que reciben controles prenatales regulares y apoyo nutricional. Sin embargo, la agencia no proporcionó cifras actualizadas sobre cuántas mujeres embarazadas se encuentran actualmente bajo custodia, un dato que los legisladores demócratas han solicitado durante meses.

En entrevista con The Associated Press, una mujer que pidió mantener su identidad en reserva relató que fue trasladada esposada durante cinco horas, en un viaje que incluyó dos vuelos hasta Luisiana.

Actualmente, liberada y con su hijo en brazos, recordó el momento en que un agente dudó antes de quitarle las esposas: "Un agente me dijo que pensó en quitármelas, pero temía que escapara. Le respondí: '¿Cómo voy a escapar si estoy embarazada?'".

La carta de la ACLU constituye el llamado más reciente a una investigación federal sobre los procedimientos y el trato que reciben las mujeres embarazadas bajo custodia migratoria.