ALERTA para inmigrantes embarazadas: agente de ICE apunta con arma a gestante y escena es viral.

Recientemente, una residente que está en avanzado estado de gestación y que responde al nombre de Lesly Guevara, evidenció un fuerte incidente que sufrió tras ser víctima de los agresivos operativos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Illionis, Estados Unidos.

La mujer embarazada señaló nunca había pasado por una experiencia parecida, pues sintió que su vida estaba por terminar cuando un agente del ICE apuntó su arma hacia ella durante la última redada en las afueras de Chicago. El hecho causó gran conmoción y fue compartido por la propia víctima en TikTok. AQUÍ más detalles y la situación actual de la gestante.

Agente de ICE apunta con arma a gestante y escena es viral en EE. UU.

Portales internacionales y TikTok, difundieron imágenes inéditas de lo que vivió Lesly Guevara, una mujer que, pese a estar en la dulce espera, vivió un tenso momento con ICE. La joven está a pocas semanas de dar a luz, pero no dudó en conversar con Newsweek sobre su encuentro con los agentes de la entidad, esto mientras se encontraba en su vehículo junto a su prometido y su hijo de 10 meses.

Ella reveló que, al notar la presencia de los oficiales, empezó a tocar la bocina para alertar a los vecinos frente a este operativo, una práctica que aseguró haberse vuelto común en comunidades inmigrantes ante la llegada de la agencia de inmigración. "Nos dicen que, si ves agentes de ICE, hagas ruido para que todos sepan que están ahí", comentó Guevara.

No obstante, su intento de advertencia provocó una respuesta inmediata: un agente furioso se acercó a ella con el arma en mano y la acusó de obstruir el trabajo policial. "¿De verdad vas a apuntar a una mujer embarazada? ¿Vas a hacer eso ahora mismo?", respondió Guevara a la autoridad, evidenciando su temor no solo por su vida, sino también por la de su hijo y el bebé que está por nacer.

Esta joven es residente de Cicero, una comunidad al oeste de Chicago. No dudó en grabar el incidente para evidencia el trato de los agentes y compartir su frustración ante lo que considera abusos sistemáticos en su vecindario. "Ellos hacen las cosas más ilegales posibles. Golpean a la gente. Hacen lo peor. En ese momento pensé: 'Dios, mis hijos se van a quedar sin madre'", sentenció.

DHS se pronuncia tras este acto violento contra mujer embarazada

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional no pudo evitar referirse al respecto y respaldar las acciones de los agentes deI ICE, esto pese a los videos.

"Se muestra que la conductora avanzaba rápidamente hacia los agentes mientras tocaba la bocina sin detenerse", manifestó en un comunidado la entidad estadounidense sobre el caso. "El agente actuó para proteger su vida y la de quienes estaban cerca", fue otra de las justificaciones de DHS.