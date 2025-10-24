En Estados Unidos, el uso de vehículos particulares se ha convertido en una actividad común, pues la mayoría de las familias cuenta con al menos uno en su hogar. No obstante, esto conlleva gastos adicionales, siendo el seguro de automóviles uno de los más resaltantes y, en ocasiones, inaccesibles.

En Florida, las tarifas de seguros han ido en aumento durante años, pero recientemente se han anunciado cambios positivos.

Al respecto, este estado ha sorprendido al anunciar que, miles de residentes de Florida, podrán beneficiarse de un reembolso de hasta 300 dólares por póliza, gracias a las reformas implementadas en el sistema de seguros en los últimos años. Este no es un beneficio futuro, sino una realidad actual, pues las principales aseguradoras ya han empezado a devolver dinero a sus clientes. AQUÍ más detalles.

Florida: reembolsos de hasta US$300 para estos conductores y por impactante razón

Recientemente, el gobernador Ron DeSantis ha señalado que estos sorpresivos reembolsos se han convertido en evidencia muy considerable de que las reformas en material legal y de seguros aprobadas en 2022 y 2023 están dando frutos.

Según sus declaraciones, estas medidas están cumpliendo con su objetivo de mejorar la situación actual. Asimismo, las autoridades de dicho estado ha señalado lo siguiente sobre este beneficio que respaldará a los conductores proveniente de su compañía de seguros de autos "Las tarifas de auto están bajando y las aseguradoras están devolviendo dinero a los clientes", expresó DeSantis.

Vale precisar que las reformas implementadas en Florida han transformado el manejo de las demandas y reclamos en el sector de seguros, logrando una notable disminución en los litigios considerados "frívolos". El gobernador DeSantis también resaltó que, la litigación relacionada con seguros, ha experimentado una caída del 25% durante el primer semestre de 2025.

¿Qué seguro lidera los reembolsos?

Es importante conocer que, los asegurados de Progressive en Florida darán la devolución de cerca de 950 millones de dólares a sus clientes. La medida beneficiará a más de 2,7 millones de pólizas activas, quienes podrán recibir un crédito o un cheque, dependiendo del tiempo que cada uno haya estado con la aseguradora.

En promedio, es bueno mencionar que que cada usuario recibirá alrededor de 300 dólares, aunque esta cifra puede variar según el caso particular.