Atención, conductores en Estados Unidos: es posible obtener una licencia de conducir sin necesidad de contar con un seguro social y sin que el estatus migratorio sea un impedimento.

En los últimos años, el número de estados que han adoptado esta medida ha aumentado notablemente. La responsabilidad de emitir estas licencias recae en cada estado del país americano y varios de ellos han implementado leyes que favorecen tanto la seguridad en las vías como la inclusión de diversas comunidades. AQUÍ los detalles que debes de tomar en cuenta.

Ley federal REAL ID dio gran noticia: estados que dan licencia de conducir sin seguro social

Portales internacionales informaron que, en la actualidad, existe un número significativo de estados de la nación de Donald Trump que hacen posible que los residentes puedan acceder a la licencia de conducir sin necesidad del seguro social ni estatus migratorio.

Conoce cuáles son los estados que dan licencia de conducir sin seguro social en EE. UU.

California, reconocido como pionero en esta iniciativa, se encuentra a la vanguardia junto a Nueva York y el recientemente reformado Illinois. Asimismo, se suman a esta lista estados como Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington.

En tanto, District of Columbia y Puerto Rico, también se sumaron a este grupo de estados, alcanzando un total de 21 jurisdicciones que ofrecen esta posibilidad a sus habitantes.

La importancia de la Ley federal REAL ID en EE. UU.

Por otro lado, es bueno conocer que, la posibilidad de que numerosos estados ofrezcan licencias de conducir, se debe a la Ley Federal REAL ID. Esta normativa no prohíbe la emisión de licencias a todos los ciudadanos, sino que establece un sistema de dos niveles.

En primer lugar, se encuentra la licencia REAL ID, que cumple con los estándares federales, exige la presentación de prueba de estatus legal y se identifica con una estrella dorada. Esta licencia será obligatoria a partir de mayo de 2025 para abordar vuelos nacionales.

En segundo lugar, los estados tienen la opción de emitir licencias estándar que no cumplen con estos requisitos. Es en esta última categoría donde surge una oportunidad, pues las licencias emitidas sin un número de seguro social son consideradas estándar y, conforme a la normativa federal, deben incluir una advertencia visible que indica "Federal Limits Apply" (Se Aplican Límites Federales).