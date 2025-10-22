Aviso importante para los extranjeros: recientemente, el Departamento de Policía de Dallas (DPD), en Estados Unidos, ha impactado y generado un nuevo conflicto político tras rechazar una impensada oferta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por 25 millones de dólares. ¿No apoyarán en los operativos contra inmigrantes?

Bajo este contexto, el jefe de la fuerza de seguridad municipal, Daniel Comeaux, salió al frente para rechazar totalmente que, los agentes policiales de Dallas, formen parte de las operaciones migratorias junto a las autoridades federales. Tras marcar distancia, se confirmó su enfrentamiento directo con el alcalde del estado, Eric Johnson, dividiendo de esta manera el Concejo Municipal. AQUÍ los detalles.

No colaborarán con ICE en EE. UU.: policía de Dallas dio gran noticia para inmigrantes

'La Nación' y otros medios, tales como WFAA, señalaron que, en una reunión con la Junta de Supervisión de la Policía Comunitaria, el jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, reafirmó su rechazo al programa 287(g) del ICE en dicha zona. Con ello, mostró su disconformidad con las decisiones del alcalde, Eric Lynn Johnson.

No colaborarán con ICE en EE. UU.: policía de Dallas sorprendió con excelente noticia para los inmigrantes en esta zona.

En las últimas declaraciones, Comeaux resaltó lo siguiente: "Dijimos: 'Rotundamente no, no, no'. Fui yo quien lo dijo. Lo rechacé". El funcionario también remarcó que la policía de Dallas no tiene la autoridad para llevar a cabo arrestos migratorios, señalando que el enfoque principal de dicho estado y su colaboración se da en la lucha contra el crimen violento.

"Colaboramos con las autoridades federales para capturar a fugitivos peligrosos y narcotraficantes", mencionó Comeaux, tal como lo destacó CBS News. Asimismo, confirmó que no obstruirán las actividades legales de otras agencias, pero que su compromiso se centra en la misión de mantener la seguridad en la ciudad, dejando atrás una presunta colaboración con ICE en redadas.

Alcalde rechaza postura de Comeaux

Por su parte, el alcalde Eric Johnson se mostró impactado con la postura, pero no dudó en cuestionar que aquella decisión se haya dado sin consulta pública.

En un comunicado dirigido a los presidentes de los comités de seguridad pública y eficiencia gubernamental, compartió lo siguiente: "Las decisiones sobre asuntos como este, especialmente uno que involucra US$25 millones de fondos públicos, deben ser tomadas por los responsables políticos electos después de recibir las opiniones del público", manifestó.