ATENCIÓN, inmigrantes con Green Card: DESDE HOY será más difícil obtener la ciudadanía por estos nuevos requisitos

A partir del 20 de octubre de 2025, las personas con residencia permanente legal (titulares de Green Card) que deseen obtener la ciudadanía americana deberán afrontar un examen de educación cívica más exigente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado cambios importantes en el proceso de naturalización, aumentando tanto el número de preguntas como el nivel de dificultad del examen.

Desde hoy será más difícil obtener la ciudadanía por los nuevos requisitos del examen cívico 2025

Según Hindustan Times, el nuevo examen de educación cívica consta de 20 preguntas seleccionadas de un banco de 128 posibles. Para aprobar, los solicitantes deben responder correctamente al menos 12 preguntas; si responden incorrectamente 9 o más, no lo aprobarán.

Este cambio duplica la cantidad de preguntas en comparación con el examen anterior y eleva el número de respuestas correctas necesarias para aprobar.

Además, según Hindustan Times, se han incorporado preguntas más complejas que evalúan el conocimiento profundo de la historia, la política y el gobierno de Estados Unidos.

Evaluación del buen carácter moral: un nuevo enfoque

Además del examen, USCIS evaluará ahora el "buen carácter moral" de los solicitantes. Esto implica una revisión más exhaustiva de su historial personal, que podría incluir entrevistas con empleadores, compañeros de trabajo o miembros de la comunidad. El objetivo es garantizar que los futuros ciudadanos contribuyan de manera positiva a la sociedad estadounidense.

En casos de duda, USCIS podría revocar la ciudadanía americana de quienes hayan obtenido la naturalización mediante la ocultación de información o la tergiversación. Incluso el no declarar ingresos en una declaración de impuestos podría ser motivo para considerar a una persona como no ciudadana estadounidense.

¿Cuáles son las fechas clave para los solicitantes de ciudadanía americana?

: Los solicitantes que presenten el Formulario N-400 antes de esta fecha estarán sujetos al examen de educación cívica de 2008. Después del 20 de octubre de 2025: Los solicitantes deberán presentar el examen de educación cívica actualizado de 2025.

Es importante destacar que los solicitantes mayores de 65 años, que hayan sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años consecutivos, podrán continuar realizando el examen en su idioma preferido y responder únicamente 10 preguntas, de las cuales deberán contestar correctamente al menos 6.