Recientemente, se confirmó que la policía de Anchorage, en Estados Unidos, está en un proceso de investigación luego que se reportara un tiroteo en un Walmart ubicado en el centro de la ciudad americana. Este incidente ocasionó gran preocupación, pues dejó como saldo a un hombre herido y, hasta el momento, las autoridades locales siguen trabajando para esclarecer los detalles de lo sucedido.

Peligro en Walmart: cierran tienda tras tiroteo que dejó a una persona herida

'Alaskasnewssource' y otros portales informaron que, el lunes por la tarde, la Policía de Anchorage anunció su investigación con respecto a un tiroteo ocurrido en el interior de un Walmart ubicado en A Street, en EE. UU., donde un hombre adulto resultó herido de bala en la parte superior del cuerpo.

Según información adicional de las autoridades, se reveló que los oficiales habían atendido este hecho alrededor de la 1:52 p.m. y, tras su llegada, encontraron a la víctima, quien fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica. No se mencionó la identidad de la persona afectada en este lamentable suceso.

Las autoridades locales confirmaron la detención inmediata de un sospechoso y aseguraron que no hay amenazas para la seguridad pública en este momento. No obstante, hasta el cierre de la nota, la tienda permanece cerrada mientras los investigadores trabajan en la escena del incidente. No se conoce más información adicional.

ICE captura a inmigrante en Walmart tras ayuda de trabajadores

Por otro lado, un llamativo caso llamó la atención en Estados Unidos. Un video, compartido por la cadena KRQE (Nexstar), evidenció a tres agentes, dos de ellos con chalecos tácticos y mascarillas, acorralando a un hombre en uno de los pasillos de una tienda Walmart, en Nuevo México. Luego, uno de ellos accionó un táser, haciendo que el sujeto caiga al suelo mientras gritaba desesperadamente.

Testigos denunciaron aquel hecho y resaltaron que los empleados de Walmart impidieron el paso de los clientes al área, permitiendo que el operativo continuara sin interrupciones. En este caso, ICE no dudó en ingresar a la empresa estadounidense para arrestar a un extranjero, en medio del contexto migratorio.