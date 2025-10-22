- Hoy:
ALERTA en Walmart de Folsom: adolescente de 18 años en bicicleta eléctrica recibe insólita sanción tras atropellar a mujer en tienda
Adolescente de 18 años que manejaba una bicicleta eléctrica fue reportado como la persona que atropelló a una mujer dentro de un Walmart de Folsom.
Recientemente, los habitantes de Folsom, en Estados Unidos, han decidido expresar su frustración ante los constantes incidentes relacionados con ciclistas de bicicletas eléctricas, especialmente luego del último suceso que se reportó, en el que una mujer fue atropellada dentro de un establecimiento de Walmart.
PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida
La comunidad de dicha zona resaltó que existe una gran preocupación por la seguridad en las calles y exige que se brinden acciones que garanticen un entorno más seguro para todos. AQUÍ más sobre este último incidente y qué pasó con la persona que originó este hecho en EE. UU. ¿Recibió alguna sanción?
Walmart de Folsom: adolescente en bicicleta eléctrica recibe sanción tras atropellar a mujer
'CBSNews' y otros medios internacionales informaron que el incidente sucedió el lunes 20 de octubre por la noche en el Walmart ubicado en la calle Riley, donde una mujer fue atropellada por un motociclista de 18 años. La policía de Folsom informó que el accidente fue accidental y que la víctima decidió no presentar cargos ni buscar atención médica.
Walmart de Folsom: adolescente en bicicleta eléctrica recibe sanción tras atropellar a mujer.
Asimismo, se conoció que el joven recibió una advertencia formal por intrusión y fue entregado a uno de sus padres. No obstante, no se reveló más detalles de aquel muchacho.
Por su parte, Mary Dunham, vecina de la zona, expresó su preocupación al afirmar que "estos niños son peligrosos ahí fuera", refiriéndose a la creciente presencia de bicicletas eléctricas en su comunidad. Pese a que el motociclista es considerado adulto a los 18 años, el teniente Lou Wright de la policía local advirtió que los padres podrían ser considerados responsables si su hijo actúa de manera imprudente.
Josie Pereira, otra residente, también se pronunció sobre la situación con la prensa, señalando que, a pesar de que los padres desean la seguridad de sus hijos, estos jóvenes tienden a conducir sin precaución cuando están solos.
Walmart: ¿Qué postura han tomado las autoridades al respecto?
Según la información que dio el teniente Wright y tal como difundió CBSNews, la policía se está enfocando solo en la educación sobre bicicletas eléctricas. Con ello, se informó que, hace tres semanas, los agentes se hicieron presentes en las escuelas secundarias para aplicar la nueva norma, emitiendo multas a dos niños y amonestándolos a 17.
"Tengo algunos en mi comunidad que aparecen de repente", señaló la residente Josie Pereira. "Si no me hubiera detenido, los habrían atropellado o algo así", añadió.
