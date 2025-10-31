0
CAOS en Dunkin' Donuts: reportan fuga de gas y evacuación de emergencia por alarmante descuido

El CCFD informó que se controló una fuga de gas detrás de Dunkin' Donuts tras ser dañada una tubería de gas natural de 3 pulgadas por un equipo de construcción.

María Zapata
El CCFD despeja la zona afectada por la fuga de gas detrás de Dunkin' Donuts.
El CCFD despeja la zona afectada por la fuga de gas detrás de Dunkin' Donuts.
Una fuga de gas ha provocado alarma en una plaza comercial cerca de Walmart USA, afectando a varias tiendas y generando complicaciones en el tráfico de la zona. Las autoridades locales y los bomberos se encuentran atendiendo la emergencia, mientras recomiendan precaución a vecinos y transeúntes.

Dunkin' Donuts

El CCFD despeja la zona afectada por la fuga de gas detrás de Dunkin' Donuts.

Walmart: agresivas amenazas de saqueos tras fin de los beneficios de SNAP.

PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP

Reportan fuga de gas y evacuación de emergencia por descuido en Dunkin Donuts

Según informa 3NEWS, la policía ha estado coordinando el tránsito en la intersección de Cimarron Boulevard, Saratoga y Staples Street debido a una fuga de gas. Los comercios más cercanos, incluidos Dunkin' Donuts, Supercuts, Rocks, Fancy Nails & Spa y AT&T, fueron evacuados, y los empleados fueron informados de inmediato sobre el riesgo.

Los bomberos han pedido a la comunidad que evite la zona hasta que la situación se normalice, advirtiendo que la fuga podría causar retrasos significativos en el tráfico y representar un riesgo para la seguridad.

Autoridades detallan qué provocó la fuga de gas y cómo se protegerá la comunidad

El jefe del CCFD, Tony Pérez, explicó a 3NEWS que la fuga se produjo cuando "un equipo de construcción golpeó una tubería de gas natural de polímero de 3 pulgadas, lo que provocó una fuga activa".

Pérez agregó: "Notificamos de inmediato al departamento de gas y establecimos un perímetro de evacuación de 300 pies, además de implementar medidas de control de tráfico para proteger a la comunidad". Las unidades del CCFD confirmaron que el área detrás de Dunkin' Donuts fue despejada tras los trabajos iniciales de contención.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no han especificado el tiempo estimado de reparación. 3NEWS seguirá dando cobertura a esta noticia de última hora para informar sobre cualquier actualización.

