CAOS en Dunkin' Donuts: reportan fuga de gas y evacuación de emergencia por alarmante descuido

Una fuga de gas ha provocado alarma en una plaza comercial cerca de Walmart USA, afectando a varias tiendas y generando complicaciones en el tráfico de la zona. Las autoridades locales y los bomberos se encuentran atendiendo la emergencia, mientras recomiendan precaución a vecinos y transeúntes.

El CCFD despeja la zona afectada por la fuga de gas detrás de Dunkin' Donuts.

Reportan fuga de gas y evacuación de emergencia por descuido en Dunkin Donuts

Según informa 3NEWS, la policía ha estado coordinando el tránsito en la intersección de Cimarron Boulevard, Saratoga y Staples Street debido a una fuga de gas. Los comercios más cercanos, incluidos Dunkin' Donuts, Supercuts, Rocks, Fancy Nails & Spa y AT&T, fueron evacuados, y los empleados fueron informados de inmediato sobre el riesgo.

Los bomberos han pedido a la comunidad que evite la zona hasta que la situación se normalice, advirtiendo que la fuga podría causar retrasos significativos en el tráfico y representar un riesgo para la seguridad.

Autoridades detallan qué provocó la fuga de gas y cómo se protegerá la comunidad

El jefe del CCFD, Tony Pérez, explicó a 3NEWS que la fuga se produjo cuando "un equipo de construcción golpeó una tubería de gas natural de polímero de 3 pulgadas, lo que provocó una fuga activa".

Pérez agregó: "Notificamos de inmediato al departamento de gas y establecimos un perímetro de evacuación de 300 pies, además de implementar medidas de control de tráfico para proteger a la comunidad". Las unidades del CCFD confirmaron que el área detrás de Dunkin' Donuts fue despejada tras los trabajos iniciales de contención.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no han especificado el tiempo estimado de reparación. 3NEWS seguirá dando cobertura a esta noticia de última hora para informar sobre cualquier actualización.