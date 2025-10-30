ALERTA en Walmart: hombre es acusado de secuestrar y amenazar a una mujer para cometer un GRAVE DELITO

Un hombre de 50 años fue arrestado en Auburn tras un inquietante suceso dentro de un Walmart USA, donde, según reportes policiales, habría obligado a una mujer a participar en un robo mientras la amenazaba de muerte. Gracias a la rápida respuesta del personal del establecimiento y de las autoridades, el sospechoso fue detenido antes de que el incidente se saliera de control.

Acusan a hombre de Lewiston de secuestro y amenazas en Walmart USA de Auburn

De acuerdo con el medio local WGME CBS 13, una mujer de 30 años denunció el miércoles, alrededor de la 1:30 p.m., que fue obligada a subir a un vehículo y llevada, contra su voluntad, al Walmart USA de Auburn.

El presunto agresor, identificado como Harrison Coleman, de Lewiston, habría amenazado con matarla si se negaba a robar determinados artículos del establecimiento. La policía informó que la víctima conocía previamente al sospechoso.

Harrison Coleman, 50, de Lewiston

Una vez dentro del Walmart USA, la mujer logró pedir ayuda a los empleados, quienes actuaron con rapidez y alertaron a un oficial que se encontraba prestando servicio de seguridad en el lugar. Gracias a su rápida reacción, el agente intervino de inmediato y localizó a Coleman, quien esperaba en el estacionamiento dentro de su vehículo.

Harrison Coleman es detenido y enfrenta cargos formales

El subjefe de policía de Auburn, Tim Cougle, declaró a WGME CBS 13 que "la rápida actuación de los empleados de Walmart USA y la proximidad del agente que respondió inicialmente garantizaron la seguridad de la víctima y permitieron la rápida detención del sospechoso".

Las autoridades confirmaron que Coleman fue arrestado en el lugar y trasladado a la cárcel del condado de Androscoggin, donde permanece detenido sin derecho a fianza. El hombre enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

Secuestro

Agresión por violencia doméstica

Amenazas criminales por violencia doméstica

Las autoridades informaron que Coleman fue detenido en el sitio.

Según la policía, el sospechoso agredió físicamente a la mujer antes de obligarla a subir al vehículo y llevarla hasta el establecimiento comercial.

La policía de Auburn continúa investigando el caso y reiteró su llamado a la comunidad para que reporte de inmediato cualquier comportamiento sospechoso o violento.