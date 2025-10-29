ALERTA en Target de Lake Park: gerente nocturno fue arrestado tras investigación que reveló un GRAVE HURTO

Una investigación interna del gigante minorista reveló un caso grave de desfalco en la sucursal de Target de Lake Park (Florida), que culminó con el arresto de la gerente del turno nocturno por presunto robo de efectivo.

Gerente nocturna de Target en Lake Park es arrestada.

Desde principios de septiembre de 2025, los responsables de la tienda en Lake Park comenzaron a detectar irregularidades inusuales en los procedimientos de depósito de efectivo. Según la oficina del alguacil del condado de Palm Beach, la alerta se activó cuando se registraron "pérdidas inusuales relacionadas con dichos procedimientos de depósito de efectivo".

La revisión interna de Target Corporation identificó que, entre el 8 de septiembre y el 24 de octubre de 2025, hubo un faltante de 27,663 dólares, concentrado en los turnos bajo la supervisión de la gerente nocturna.

Luego de esa detección, el 24 de octubre la Palm Beach County Sheriff’s Office (PBSO) fue notificada oficialmente. Se informó que la gerente habría estado "recogiendo bolsas de efectivo de las cajas registradoras, pero, en lugar de reponer el dinero oculto como se requería, supuestamente estaba retirando cantidades adicionales y escondiéndolas entre sus pertenencias".

Para confirmar el patrón, Target instaló una cámara en la tienda el 23 de octubre. Según la PBSO, las imágenes muestran a la gerente sustraer 1,445 dólares el 23 de octubre y 2,060 dólares el 24 de octubre.

Arresto y cargos legales en Estados Unidos

La gerente, identificada como Megan Caserta, fue confrontada por la gerencia el 27 de octubre. En ese momento admitió haber violado los protocolos internos, aunque negó haber cometido robo alguno. Cuando la policía le leyó sus derechos Miranda, ella se negó a declarar y fue detenida.

Ahora enfrenta cargos por "robo mayor de más de 20,000 dólares y plan organizado para defraudar más de 20,000 dólares". La información proviene de un reportaje de WPEC CBS12 News, que documenta el caso con detalle y confirma los montos y las fechas señaladas.