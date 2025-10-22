- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Alerta total en Walmart de Oneida: reportan intensa búsqueda de 3 sospechosos de agresivo robo en tienda
El Departamento de Policía de la Ciudad de Oneida, en Estados Unidos, exige a la comunidad apoyar en la búsqueda de tres personas involucradas en último robo.
Recientemente, el Departamento de Policía de Oneida, en EE. UU., ha exigido la colaboración inmediata de la ciudadanía para ayudar a identificar a tres personas involucradas en un último robo ocurrido en una tienda Walmart. Las autoridades locales esperan que cualquier información adicional pueda contribuir a esclarecer este caso, el cual sigue en investigación para hallar a los responsables ante la justicia.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida
Alerta en Walmart de Oneida: buscan a 3 sospechosos de robo en tienda
'NewsChannel' y otros portales, compartieron la reciente acción que realizó el Departamento de Policía de Oneida, en Nueva York, el cual reportó que, el pasado 12 de septiembre, a las 7:40 p. m., tres personas, dos hombres y una mujer, fueron captados abandonando una tienda Walmart llevando consigo mercancía valorada en alrededor 216,13 dólares.
Walmart de Oneida: reportan la búsqueda de tres sospechosos de último robo en tienda.
Según los reportes, aquellos sujetos no realizaron el pago correspondiente de los productos. No obstante, no se reveló más detalles sobre la identidad de cada uno de ellos, pero sí se compartió imágenes inéditas de las cámaras del lugar.
Tal como informaron las autoridades, los sospechosos, en este caso, se dieron a la fuga en un vehículo Dodge Durango de color gris oscuro. Los policías han solicitado la colaboración de toda la ciudadanía para que, si poseen información relevante y que pueda ayudar al caso, se comuniquen al número 315-363-9111.
¿Por qué Walmart es la tienda minorista más popular en EE. UU.?
Por otro lado, es importante conocer que, la empresa Walmart es la tienda minorista más popular en EE. UU. Resalta por su diferente estrategia de brindar "Precios Bajos Todos los Días" y la conveniencia de realizar las compras en un solo lugar, incluso, ya sea de manera virtual.
Su gran escala y llegada hace posible que se pueda negociar precios de compra más bajos con los proveedores, lo que permite que se ofrezcan precios bajos para los clientes y, con ello, el crecimiento de su público en general en la nación de Trump.
- 1
VICTORIA para inmigrantes: tras 114 días detenido por ICE, un mexicano vendedor de paletas logra obtener la residencia
- 2
Ley federal REAL ID dio excelente noticia en EE. UU.: en estos estados puedes sacar tu LICENCIA de conducir sin seguro social
- 3
PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50