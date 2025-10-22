Recientemente, el Departamento de Policía de Oneida, en EE. UU., ha exigido la colaboración inmediata de la ciudadanía para ayudar a identificar a tres personas involucradas en un último robo ocurrido en una tienda Walmart. Las autoridades locales esperan que cualquier información adicional pueda contribuir a esclarecer este caso, el cual sigue en investigación para hallar a los responsables ante la justicia.

Alerta en Walmart de Oneida: buscan a 3 sospechosos de robo en tienda

'NewsChannel' y otros portales, compartieron la reciente acción que realizó el Departamento de Policía de Oneida, en Nueva York, el cual reportó que, el pasado 12 de septiembre, a las 7:40 p. m., tres personas, dos hombres y una mujer, fueron captados abandonando una tienda Walmart llevando consigo mercancía valorada en alrededor 216,13 dólares.

Según los reportes, aquellos sujetos no realizaron el pago correspondiente de los productos. No obstante, no se reveló más detalles sobre la identidad de cada uno de ellos, pero sí se compartió imágenes inéditas de las cámaras del lugar.

Tal como informaron las autoridades, los sospechosos, en este caso, se dieron a la fuga en un vehículo Dodge Durango de color gris oscuro. Los policías han solicitado la colaboración de toda la ciudadanía para que, si poseen información relevante y que pueda ayudar al caso, se comuniquen al número 315-363-9111.

