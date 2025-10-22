ALERTA, inmigrantes en Walmart: reportan SUSPENSIÓN de ofertas de empleo para candidatos que necesitan estas visas

Walmart USA, conocido por ser el empleador privado más grande de Estados Unidos, ha tomado una medida que afecta a muchos trabajadores extranjeros. La empresa informó que, por ahora, no estará ofreciendo empleos a quienes necesiten una visa H-1B para poder trabajar en el país.

Walmart es el principal empleador privado en Estados Unidos.

Esta medida refleja el impacto que la política migratoria actual tiene sobre el mercado laboral y las estrategias de contratación de grandes empresas.

Walmart suspende ofertas de trabajo para candidatos que requieren visa H-1B

Un portavoz de Walmart USA informó a CNN que, aunque la empresa sigue comprometida con la contratación de talento de alta calidad, está adoptando un enfoque más cauteloso respecto a las visas H-1B.

"Walmart está comprometido con contratar e invertir en el mejor talento para servir a nuestros clientes, mientras mantiene un enfoque cuidadoso en la contratación de visas H-1B", expresó la fuente oficial.

Esta decisión de Walmart, reportada por primera vez por Bloomberg, surge en medio de un cambio significativo en las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, que incluye una tarifa de 10,000 dólares para las visas H-1B, destinadas a trabajadores altamente calificados.

Este aumento busca limitar el uso excesivo del programa, aunque también genera preocupación por sus posibles efectos negativos en la disponibilidad de talento especializado en el país.

¿Cómo afecta la tarifa anunciada por Trump sobre la visa H-1B al mercado laboral estadounidense?

La visa H-1B permite a los profesionales extranjeros trabajar en Estados Unidos por un período inicial de tres años, renovable por un plazo igual, y ha sido clave para que las empresas mantengan su competitividad global.

La imposición de la tarifa anunciada por Trump no solo afecta a Walmart USA, sino que también representa un desafío para muchas compañías que dependen del talento extranjero para cubrir puestos especializados. Además, esta medida impacta significativamente a los profesionales provenientes de India, quienes constituyen la mayoría de los solicitantes aprobados para estas visas en los últimos años.

Aunque el Gobierno defiende esta política como una manera de prevenir abusos en el programa H-1B, el aumento de costos y restricciones podría limitar la capacidad de las empresas para atraer a los expertos necesarios. Esto podría tener consecuencias negativas para el crecimiento económico y la innovación en Estados Unidos.

