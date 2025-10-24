- Hoy:
PELIGRO en un Walmart de Texas: mujer hispana es acusada de realizar una amenaza de BOMBA
Un trabajador de una sucursal de Walmart en Texas descubrió una carta que representaba un peligro y lo reportó de inmediato a las autoridades.
Una joven de 21 años fue detenida en Canyon, Texas, tras ser acusada de realizar una amenaza de bomba en una tienda Walmart USA. El incidente tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 5:30 p.m., cuando la policía local recibió una alerta sobre una posible amenaza en el establecimiento, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida
Amenaza de bomba en Walmart de Canyon, Texas
Según el reporte de WMTV 15 News, el viernes por la tarde, un empleado de la tienda Walmart USA en Canyon encontró una nota que contenía una amenaza de bomba.
El empleado informó de inmediato a las autoridades locales. La policía de Canyon acudió rápidamente al lugar y, mientras evaluaba la situación, optó por no realizar una evacuación.
Melena LaFuente fue detenida por una amenaza de bomba en un Walmart de Canyon.
¿Cómo se desarrolló la investigación y el arresto de la sospechosa?
Tras una revisión exhaustiva del establecimiento y el análisis de las cámaras de seguridad, las autoridades identificaron a la sospechosa como Melena LaFuente, de 21 años. La joven fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado de Randall, donde enfrentará cargos por falsa alarma o denuncia.
Este incidente pone de relieve la importancia de tomar en serio cualquier amenaza de este tipo y la rapidez con la que las autoridades deben actuar para garantizar la seguridad pública.
¿A qué hora abre la farmacia Walmart USA en Texas?
Los horarios de las farmacias Walmart en Texas pueden cambiar dependiendo de la tienda, por lo que es recomendable comprobarlos antes de ir. En términos generales, muchas de estas farmacias suelen abrir:
- Lunes a sábado: 9:00 a. m.
- Domingo: 10:00 a. m.
Para conocer el horario exacto de la farmacia más cercana, lo mejor es usar el localizador de tiendas de Walmart USA o llamar directamente a la sucursal en la ciudad o código postal de Texas que te interese.
