Adiós para siempre: Walmart CONFIRMA el fin de su beneficio más querido por los clientes
Walmart anunció el fin definitivo de uno de sus beneficios más valorados, una medida que afectará a miles de empleados en todo Estados Unidos.
Miles de trabajadores y colaboradores de Walmart en todo Estados Unidos quedaron sorprendidos tras el reciente anuncio de la compañía, que confirmó la eliminación definitiva de uno de los beneficios más valorados dentro de su estructura laboral. La medida, comunicada internamente, marca un cambio profundo en la política corporativa del gigante minorista y tendrá repercusiones directas en su plantilla y operaciones a nivel nacional.
La decisión llega después de semanas de especulación sobre si el beneficio sería restablecido o no. Finalmente, Walmart confirmó que no habrá marcha atrás y que el cambio será permanente. Esta resolución forma parte de un reajuste estratégico que busca optimizar costos y adaptarse a nuevas regulaciones federales.
Walmart confirma el fin de su beneficio más importante, afectando a miles de empleados.
Fin a la contratación de empleados extranjeros con visa H-1B
Según fuentes internas, Walmart ha decidido dejar de contratar trabajadores extranjeros que requieran visas H-1B, un tipo de permiso laboral muy utilizado por empresas tecnológicas para incorporar talento altamente especializado en Estados Unidos. La determinación surge tras el incremento de los costos asociados a este tipo de visados, luego de la imposición de una tarifa anual de 100.000 dólares por parte del gobierno federal.
Hasta ahora, Walmart mantenía una sólida base de más de 2.000 empleados con este estatus migratorio, especialmente en áreas de desarrollo digital, ingeniería y tecnología aplicada al comercio electrónico. Con la nueva política, la empresa pondrá un alto a las nuevas contrataciones bajo este régimen, concentrando sus esfuerzos en el fortalecimiento del talento local y en la formación interna de sus propios equipos.
Un cambio con impacto en la innovación y el empleo
La suspensión podría alterar la dinámica de crecimiento tecnológico de Walmart, que ha apostado en los últimos años por la automatización y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente. Expertos advierten que la decisión podría reducir el acceso a profesionales altamente capacitados y ralentizar algunos de los proyectos de innovación que la empresa tenía en marcha.
Aun así, voceros de la compañía aseguran que el objetivo no es retroceder, sino "reorientar las estrategias hacia un modelo más sostenible y competitivo".
