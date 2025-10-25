Recientemente, las autoridades policiales de Clarksville, en Estados Unidos, anunciaron el sorpresivo arresto de dos personas implicadas en un robo a mano armada, el cual se llevó a cabo el martes 21 de octubre en el banco FSNB, ubicado en el interior de la tienda Sango Walmart en Madison Street.

Según los reportes, los detectives de Investigaciones Criminales del Distrito 2, en colaboración con un grupo de analistas de inteligencia del departamento, pudieron encontrar a los involucrados, entre los que resalta Justin Easley, un hombre de 41 años originario de Nashville, quien es el principal sospechoso de este lamentable hecho en la región. AQUÍ más detalles.

Sango Walmart: agresivo robo en banco de la tienda y los sospechosos fueron arrestados

'Mainstreetmediatn', otros portales y las autoridades señalaron que se registró la detención inmediata de dos individuos sospechosos de un robo a mano armada en el banco FSNB, de Sango Walmart. Según las investigaciones, Justin Easley, hombre acusado como el que perpetró el hecho, enfrenta ahora cargos de robo agravado.

Asimismo, Easley tendrá que pagar una fianza establecida en US$75.000. En tanto, luego del incidente, se conoció que el sospechoso se había subido a un vehículo que lo aguardaba, conducido por Aaron Devin Glass, de 40 años, residente de Murfreesboro. Aquel hombre ha sido acusado de complicidad después del hecho y tendrá que pagar una fianza fijada en US$25.000.

El arresto de los dos se dio el último 24 de octubre en Murfreesboro y, tras ser privados de la libertad, fueron trasladados a la cárcel del condado de Montgomery. No obstante, no se conoce más información al respecto ni los otros cargos que podrían enfrentar.

Departamento de Policía de Clarksville resalta el apoyo del otro departamento policial

Tras las detenciones de ambos sujetos, el Departamento de Policía de Clarksville expresó su total agradecimiento con la colaboración del Departamento de Policía de Murfreesboro en la resolución del caso.

Pese a que este hecho se encuentra ya siendo investigado y poco a poco esclarecido, la policía ha solicitado a cualquier persona que posea información adicional o grabaciones de video que se comunique con el detective J. Salazar al (931) 648-0656, extensión 5239.