Atención, beneficiarios de SNAP: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos.

Como se sabe, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos en EE. UU., se encarga de brindar apoyo a todas las personas que enfrenten complicaciones económicas para adquirir alimentos saludables en el país americano.

Si bien, el programa es una iniciativa federal, su gestión recae de manera específica en las agencias estatales a través de oficinas locales. No obstante, recientemente, se ha informado que algunos de los estados interrumpirían la entrega de estos beneficios en noviembre. ¿Por qué? AQUÍ más información.

Motivos de la suspensión de los cupones de alimentos SNAP en algunos estados

Es importante conocer que, según los medios internacionales y la misma administración, la suspensión de los cupones de alimentos SNAP en noviembre podría ser consecuencia del cierre prolongado o la interrupción de programas esenciales de asistencia alimentaria en la nación americana.

SNAP: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos.

Por su parte, Ronald Ward, administrador asociado interino del programa benéfico, alertó sobre las repercusiones de esta situación en una carta, resaltando que el sorpresivo cierre es inminente y no habría vuelta atrás.

"Si persiste el actual retraso en las asignaciones, no habrá recursos suficientes para cubrir la totalidad de los beneficios del SNAP en noviembre para aproximadamente 42 millones de personas en todo el país. El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) es consciente de que los estados tienen inquietudes sobre el funcionamiento del programa y ha comenzado un proceso de investigación y recopilación de información para estar listos en caso de que se requiera implementar un plan de contingencia", expuso Ward.

SNAP: estos estados suspenderán los cupones de alimentos

Son 5 ciudades que ponen en riesgo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP):