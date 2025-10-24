Atención, beneficiarios de SNAP: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos.

- Hoy:
Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón
Conocidos estados de EE. UU. dejaron abierta la posibilidad de que se suspendan los cupones de alimentos SNAP en este mes. ¿Quiénes serán los más afectados?
Como se sabe, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos en EE. UU., se encarga de brindar apoyo a todas las personas que enfrenten complicaciones económicas para adquirir alimentos saludables en el país americano.
Si bien, el programa es una iniciativa federal, su gestión recae de manera específica en las agencias estatales a través de oficinas locales. No obstante, recientemente, se ha informado que algunos de los estados interrumpirían la entrega de estos beneficios en noviembre. ¿Por qué? AQUÍ más información.
Motivos de la suspensión de los cupones de alimentos SNAP en algunos estados
Es importante conocer que, según los medios internacionales y la misma administración, la suspensión de los cupones de alimentos SNAP en noviembre podría ser consecuencia del cierre prolongado o la interrupción de programas esenciales de asistencia alimentaria en la nación americana.
SNAP: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos.
Por su parte, Ronald Ward, administrador asociado interino del programa benéfico, alertó sobre las repercusiones de esta situación en una carta, resaltando que el sorpresivo cierre es inminente y no habría vuelta atrás.
"Si persiste el actual retraso en las asignaciones, no habrá recursos suficientes para cubrir la totalidad de los beneficios del SNAP en noviembre para aproximadamente 42 millones de personas en todo el país. El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) es consciente de que los estados tienen inquietudes sobre el funcionamiento del programa y ha comenzado un proceso de investigación y recopilación de información para estar listos en caso de que se requiera implementar un plan de contingencia", expuso Ward.
SNAP: estos estados suspenderán los cupones de alimentos
Son 5 ciudades que ponen en riesgo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP):
- Nueva York: la Administración de Recursos Humanos notificó a través de su sitio web que, los beneficios de noviembre, están en espera debido al cierre federal.
- Texas: el Departamento de Servicios Humanos advirtió que, si el cierre del gobierno persiste más allá del 27 de octubre, no se emitirán los beneficios correspondientes a noviembre.
- Pensilvania: el Departamento de Servicios Humanos también confirmó que, los pagos del SNAP, no se realizarán hasta que se resuelva el cierre y se liberen los fondos estatales.
- California: el Departamento de Salud Pública alertó que, millones de beneficiarios de programas estatales, podrían verse afectados por esta situación.
- Washington D.C.: la falta de aprobación de un presupuesto federal por parte de los republicanos ha llevado a la imposibilidad de pagar los beneficios del SNAP para noviembre de este año.
