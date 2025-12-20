- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la embajada ofrece considerable suma de dinero y vuelo gratis a quienes se autodeporten
La Embajada de EE. UU. difundió una campaña que ofrece una suma considerable de dinero y un vuelo gratuito a migrantes indocumentados que decidan regresar a su país de origen.
La Embajada de Estados Unidos en México difundió en redes sociales un video en el que invita a los migrantes que se encuentran de manera irregular en ese país a autodeportarse a cambio de mil dólares y un vuelo gratuito a su país de origen, como parte de una campaña vigente durante las fiestas decembrinas.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes en EE. UU.: venezolanos en este estado rechazan las AMENAZAS de Trump que perjudican a su país de origen
En el mensaje, calificado como "la mejor oferta de la temporada", se explica que los migrantes indocumentados pueden inscribirse mediante la aplicación CBP Home, con la cual el gobierno estadounidense se encarga del proceso de salida voluntaria, incluyendo el traslado sin costo.
¿Cómo funciona la oferta de autodeportación?
De acuerdo con el video oficial, el cual dura 50 segundos, quienes acepten la autodeportación recibirán un incentivo económico de mil dólares, además de un vuelo gratuito a su país. El trámite se realiza a través de la app CBP Home, donde los interesados deben completar su información personal.
EE.UU. ofrece dinero y vuelo gratis a migrantes que se autodeporten.
Las autoridades aseguran que este proceso permite a los migrantes evitar sanciones, como multas, y conservar la posibilidad de volver a Estados Unidos de manera legal en el futuro, siempre que cumplan con los requisitos migratorios.
Una campaña activa desde junio
Esta iniciativa no es nueva. Desde junio, la embajada estadounidense ha promovido en redes sociales la salida voluntaria de migrantes indocumentados, señalando que permanecer en el país sin documentos constituye una violación a la ley migratoria.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han reiterado que la autodeportación es la vía más segura para evitar detenciones y procesos legales, reforzando el uso de herramientas digitales como CBP Home para facilitar el retorno voluntario.
