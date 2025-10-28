- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
La mejor noticia para las familias en EE. UU.: a partir de noviembre, confirman pagos directos y programas de alivio económico
Estados de EE. UU. anunciaron pagos directos en noviembre con la finalidad de mitigar el efecto de la inflación y brindar un respaldo económico a las familias.
Noviembre será un mes crucial para una gran parte de la población en Estados Unidos. Y es que, ante la persistente inflación y el incremento del costo de vida en el país americano, diversos estados decidieron implementar nuevos pagos directos y programas de alivio económico.
PUEDES VER: ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
Vale resaltar que, estas recientes medidas están orientadas a ofrecer apoyo a familias, trabajadores y residentes con ingresos limitados. Vale resaltar que no se trata de cheques de estímulo a nivel federal, pero, de igual manera, estas iniciativas estatales comparten un objetivo común: implementar recursos directamente en las manos de los contribuyentes antes de que finalice el 2025. A continuación, más detalles.
A partir de noviembre, confirman pagos directos y programas de alivio económico
Es importante conocer que, los programas más importantes en EE. UU. son los siguientes: los Cheques de Reembolso por Inflación en Nueva York, los Dividendos del Fondo Permanente de Alaska y el Family First Economic Support Pilot en California.
A partir de noviembre, confirman pagos directos y programas de alivio económico.
Estas iniciativas han sido diseñadas para abordar las necesidades económicas específicas de cada región en la nación americana. A pesar de sus diferencias, estos programas comparten una característica fundamental: los beneficiarios recibirán los pagos de manera automática, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y, en el mes noviembre, se llegará a efectuar la nueva medida.
Vale resaltar que no se requiere presentar solicitudes adicionales para estos programas, aunque se aconseja a los ciudadanos que consulten los portales estatales para verificar la fecha exacta de los depósitos.
¿Qué más se sabe sobre estos programas que brindan pagos directos en EE. UU.?
- En Nueva York, los Cheques de Reembolso por Inflación tienen como objetivo mitigar el impacto del aumento de impuestos sobre las ventas y el encarecimiento del costo de vida. Estos pagos únicos, que comenzaron a distribuirse a finales de septiembre y se extenderán hasta noviembre, están destinados a quienes presentaron correctamente su Formulario IT-201, la declaración de impuestos estatal.
- En Alaska continúa con su tradicional programa de Dividendos del Fondo Permanente (PFD), un beneficio anual que se financia con las ganancias del petróleo. Este año, el pago tiene como finalidad fortalecer la economía local y mantener el principio de compartir los recursos naturales del estado con sus habitantes.
- En la costa oeste, el condado de Sacramento, California, se lanzó una iniciativa más específica: el Family First Economic Support Pilot (FFESP). Este programa piloto proporciona 725 dólares mensuales durante un año a familias de bajos ingresos con hijos pequeños, con el objetivo de reducir la desigualdad infantil y mejorar la estabilidad financiera de los hogares.
- 1
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 2
ALERTA en Walmart de South Street: ICE detiene al menos 2 personas en operativo a exteriores de una tienda en Long Beach
- 3
ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50