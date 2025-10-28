Recientemente, un hombre acusado como el responsable del fallecimiento de un agente en California, Estados Unidos, chocó su motocicleta contra un vehículo en movimiento mientras se encontraba en plena persecución policial. Este lamentable accidente, que fue evidenciado en las redes sociales y compartido por otros portales, mostró la situación y la velocidad a la que se llevó a cabo este hecho. ¿Qué sanciones recibirá?

Hombre acusado de acabar con la vida de un agente protagoniza choque en California

A través de las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad y difundidas a la prensa, se vio al hombre sospechoso conduciendo a más de 240 km/h por la autopista 210 en el condado de San Bernardino, en EE. UU.

En dicho material se ve al ciclista esquivando el tráfico y circulando en sentido contrario en varias ocasiones, hasta que colisiona con otro vehículo alrededor de la 1:35 p. m. El fuerte impacto hizo que saliera volando por los aires, cayendo de espaldas y derrapando sobre el pavimento, mientras los restos de su motocicleta se esparcen por la carretera.

Cabe resaltar que este hecho se llevó a cabo en el lado este de la autopista, cerca de la salida 56 en Ontario, según reportes de FOX 11. El sospechoso, que portaba un arma, se encontraba huyendo tras un llamado a la policía por un caso de violencia doméstica en Rancho Cucamonga, registrado a las 12:37 p. m., tal como resaltó la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino y FoxNews.

En tanto, vale mencionar que, en plena persecución, el agresor supuestamente disparó contra los agentes, resultando herido el oficial Andrew Núñez, quien fue evacuado en helicóptero a un centro médico, donde lamentablemente falleció a causa de sus lesiones, según la información proporcionada por la oficina del sheriff.

Policía falleció previo al reporte de este choque, a manos del sospechoso

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino decidió dedicar una conmemoración a su colega fallecido, el agente Andrew Núñez, quien perdió la vida tras recibir un disparo mientras atendía un caso de violencia doméstica en Rancho Cucamonga.

En un comunicado, la institución destacó el compromiso inquebrantable, el coraje y la profunda compasión que Núñez mostró hacia la comunidad que juró proteger. "Su valentía y sacrificio reflejan una vida dedicada a servir a los demás, incluso a costa de su propia vida. Esta devoción quedará grabada para siempre en nuestros corazones", se lee en el mensaje de las autoridades.