ALERTA en California: inmigrante bajo efecto de drogas causa FATAL choque y deja tres muertos en autopista

Un trágico accidente ocurrido en la tarde del 22 de octubre en la autopista 10 de California ha dejado un saldo de tres muertos y varias personas hospitalizadas. El responsable, identificado como Jashanpreet Singh, un inmigrante oriundo de la India, habría estado bajo los efectos de las drogas cuando perdió el control de su vehículo y causó una cadena de colisiones. El incidente ocurrió alrededor de la 1:15 p.m., cuando un camión semirremolque impactó a una camioneta blanca, desencadenando un choque múltiple con varios otros vehículos.

Tras el accidente, el tráfico en dirección oeste de la autopista se vio interrumpido durante varias horas, mientras las autoridades investigaban la causa del siniestro. La Patrulla de Caminos de California (CHP) confirmó que Singh fue arrestado por conducción bajo los efectos de las drogas, un delito conocido en EE. UU. como DUI (Driving Under the Influence), el cual conlleva graves consecuencias penales, especialmente cuando resulta en muertes.

Inmigrante bajo el efecto de drogas causa accidente fatal en California

El trágico suceso ocurrió cuando el vehículo conducido por Jashanpreet Singh, quien fue detenido tras el accidente, chocó violentamente contra una camioneta. Testigos afirmaron que el conductor del camión no intentó desviar su camino ni realizar maniobras evasivas, lo que sugiere una falta de control debido a su estado. Singh, que ya había sido detenido anteriormente en la frontera sur de EE. UU. en 2022, fue transportado a un hospital, donde las pruebas médicas confirmaron que estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Inmigrante bajo efecto de drogas causa fatal choque y deja tres muertos.

Las autoridades locales han subrayado la importancia de estas investigaciones, ya que los accidentes de tráfico bajo la influencia de drogas y alcohol siguen siendo una de las principales causas de muertes en las carreteras. La CHP se mantiene firme en su compromiso de esclarecer este caso y llevar a la justicia al responsable de esta tragedia.

Consecuencias legales para inmigrantes involucrados en accidentes de tránsito

En Estados Unidos, las consecuencias legales de conducir bajo la influencia de drogas pueden ser especialmente graves para inmigrantes indocumentados. Aparte de los cargos criminales, aquellos que se vean involucrados en accidentes fatales pueden enfrentar la revocación de su licencia de conducir y otras sanciones adicionales. En este caso, el sospechoso enfrentará cargos por homicidio vehicular y podría ser condenado a una larga pena de prisión si se comprueba que su conducción imprudente fue la causa directa de las muertes.

El impacto en las víctimas y sus familias es devastador. La muerte de tres personas y las lesiones graves de otras cuatro, refuerzan la necesidad de implementar leyes más estrictas para prevenir estos actos de conducción irresponsable.