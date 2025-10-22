- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Trump ALERTA a los narcotraficantes que ingresen a EE. UU. por tierra: "Les golpearemos muy duro, no lo han experimentado"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con sus declaraciones y su mensaje de advertencia contra los narcotraficantes que ingresen al país.
¿Fue una directa amenaza? Este 22 de octubre, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la prensa y aseguró que se encuentra preparado para tomar medidas radicales contra los narcotraficantes que operen en tierra y que entren al país americano.
Vale precisar que estas declaraciones se han llevado a cabo tras una serie de ataques mortales dirigidos a presuntas embarcaciones de narcotráfico en las regiones del Caribe y el Pacífico. ¿Qué más dijo el republicano al respecto? ¿Se refirió a un país en específico?
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida
Trump a los narcotraficantes que ingresen a EE. UU. por tierra: "Les golpearemos muy duro"
Según información de AFP y frente a los periodistas del Despacho Oval, el gobierno estadounidense, administrado por Donald Trump, se encargará de dar todas las explicaciones necesarias al Congreso previo a ejecutar esos ataques por tierra contra los narcotráficos. No obstante, no se ha revelado más detalles al respecto.
Trump a los narcotraficantes que ingresen a EE. UU. por tierra: "Les golpearemos muy duro".
"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", señaló el mandatario estadounidense al respecto. "Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra", agregó, esto en referencia a los posibles ataques.
En medio de esta situación, es importante conocer que EE. UU. está realizando operativos por todas las zonas. Incluso, hace poco se registró el octavo y el primero fuera del Caribe. El gobierno de Trump ha precisado en diversas oportunidades que el 'blanco' hoy en día son los barcos que llevan drogas a Estados Unidos.
¿Qué conflicto existe entre Estados Unidos y Venezuela?
Por otro lado, es importante saber que la crisis que existe entre EE. UU. y Venezuela se originó a finales de agosto de 2025, cuando el gobierno de Trump implementó la presencia de tropas navales en el sur del Caribe. Este despliegue militar tuvo como objetivo declarado la lucha contra el narcotráfico en las cercanías de las costas venezolanas.
Desde aquella ocasión, Trump dio la orden a las Fuerzas Armadas de actuar con fuerza militar contra determinados cárteles de la droga de América Latina, calificando a los contrabandistas como narcoterroristas.
- 1
Ley federal REAL ID dio excelente noticia en EE. UU.: en estos estados puedes sacar tu LICENCIA de conducir sin seguro social
- 2
ALERTA, inmigrantes en Walmart: reportan SUSPENSIÓN de ofertas de empleo para candidatos que necesitan estas visas
- 3
ATENCIÓN, inmigrantes con Green Card: DESDE HOY será más difícil obtener la ciudadanía por estos nuevos requisitos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50