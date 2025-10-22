¿Fue una directa amenaza? Este 22 de octubre, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la prensa y aseguró que se encuentra preparado para tomar medidas radicales contra los narcotraficantes que operen en tierra y que entren al país americano.

Vale precisar que estas declaraciones se han llevado a cabo tras una serie de ataques mortales dirigidos a presuntas embarcaciones de narcotráfico en las regiones del Caribe y el Pacífico. ¿Qué más dijo el republicano al respecto? ¿Se refirió a un país en específico?

Trump a los narcotraficantes que ingresen a EE. UU. por tierra: "Les golpearemos muy duro"

Según información de AFP y frente a los periodistas del Despacho Oval, el gobierno estadounidense, administrado por Donald Trump, se encargará de dar todas las explicaciones necesarias al Congreso previo a ejecutar esos ataques por tierra contra los narcotráficos. No obstante, no se ha revelado más detalles al respecto.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", señaló el mandatario estadounidense al respecto. "Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra", agregó, esto en referencia a los posibles ataques.

En medio de esta situación, es importante conocer que EE. UU. está realizando operativos por todas las zonas. Incluso, hace poco se registró el octavo y el primero fuera del Caribe. El gobierno de Trump ha precisado en diversas oportunidades que el 'blanco' hoy en día son los barcos que llevan drogas a Estados Unidos.

¿Qué conflicto existe entre Estados Unidos y Venezuela?

Por otro lado, es importante saber que la crisis que existe entre EE. UU. y Venezuela se originó a finales de agosto de 2025, cuando el gobierno de Trump implementó la presencia de tropas navales en el sur del Caribe. Este despliegue militar tuvo como objetivo declarado la lucha contra el narcotráfico en las cercanías de las costas venezolanas.

Desde aquella ocasión, Trump dio la orden a las Fuerzas Armadas de actuar con fuerza militar contra determinados cárteles de la droga de América Latina, calificando a los contrabandistas como narcoterroristas.