Peligro para ilegales y con estatus: nueva táctica para detener a inmigrantes en condado latino.

Atención, extranjeros: recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sorprendió al llevar a cabo una impensada redada en un lugar de construcción en una conocida ciudad de un condado, el cual cuenta con una gran comunidad latina en California, en Estados Unidos.

Vale resaltar que, tras el impensado operativo, se reportó el arresto de seis inmigrantes. Esta acción llamó la atención, pues varios de ellos contaban con estatus legal en el país americano. ¿Cuál es la última táctica que aplican las autoridades para su arresto? AQUÍ todo lo que debes tomar en cuenta ahora.

Peligro para ilegales y con estatus: confirman detención de inmigrantes en condado latino

Según información de 'La Nación' y otros medios señalaron que, el condado de San Diego, en California, EE. UU., alberga a más de un millón de personas latinas, destacando entre ellas la comunidad mexicana.

Ahora, se informó que, a las 7:45 a. m. del miércoles 15 de octubre, se llevó a cabo un operativo de inmigración en un sitio de construcción en Encinitas, donde decenas de oficiales se hicieron presentes. Testigos, en declaración con Univisión, revelaron que, al menos seis individuos fueron detenidos, incluyendo a algunos con estatus legal en el país americano. La mayoría eran trabajadores de construcción.

Este hecho generó gran reacción en la comunidad latina y en organizaciones defensoras de los derechos migratorios, quienes cuestionaron la táctica utilizada por los agentes. En las imágenes difundidas también en redes, se observó a un agente enmascarado apuntando con una pistola taser a un hombre mientras lo arrastraba por unas escaleras.

Aquel sujeto, según testigos, era un ciudadano estadounidense, originario de Los Ángeles, quien fue impactado en dos ocasiones por el dispositivo eléctrico. El hombre, que decidió no revelar su identidad, relató que entre 10 y 15 vehículos llegaron al lugar de la intervención, situado en la intersección de Quail Gardens Drive y Encinitas Boulevard.

¿Cuál es la nueva estrategia que ha adoptado ICE en el condado latino?

Tras lo sucedido, es importante remarcar la nueva estrategia que usa ICE para detener extranjeros, tal como sucedió en este operativo migratorio en Encinitas, el cual no fue de ningún agrado tras la difusión de imágenes que muestran a un agente, equipado con vestimenta táctica, utilizando una pistola eléctrica (taser) contra un trabajador de la construcción.

Esta nueva forma de llevarse a cabo los arrestos ha suscitado un fuerte rechazo en la comunidad, que exige una revisión de las prácticas empleadas en tales operativos y mayor revisión frente a las fuerzas y materiales que usan los agentes.