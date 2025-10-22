ALERTA inmigrantes en EE. UU.: madre brasileña es ENTREGADA al ICE por empleado de Walmart en Massachusetts

Una madre inmigrante brasileña fue detenida y entregada al ICE en Plymouth, Massachusetts, luego de que un empleado de Walmart llamara a la policía por un artículo de $3 olvidado en la caja de autoservicio. A pesar de que la mujer regresó minutos después para pagar el producto, fue arrestada y trasladada a centros de detención migratoria en distintos estados.

El caso ha generado fuerte repudio entre la comunidad latina e inmigrante, que denuncia una acción de mala fe por parte del empleado y posible colaboración indebida entre la policía local y ICE. Organizaciones de derechos humanos advierten que situaciones similares están ocurriendo con mayor frecuencia tras operativos recientes como la Operación Patriota 2.

Empleado ignoró protocolos y llamó a la policía sin razón válida

Según testimonios recogidos por Chocada USA, el empleado de Walmart no consultó al gerente ni revisó las cámaras de seguridad antes de contactar a la policía. "Lo hizo a propósito, con mala fe", afirmó un testigo anónimo por miedo a represalias. Este tipo de conducta va en contra de los procedimientos internos de la tienda.

Madre inmigrante brasileña es arrestada en Walmart.

La madre brasileña, que tiene un proceso de asilo en curso y no cuenta con antecedentes penales, fue detenida injustamente. La policía local no sólo no verificó los hechos, sino que la entregó directamente a ICE, lo que ha desatado críticas sobre el trato discriminatorio hacia inmigrantes por errores menores.

Comunidad denuncia abuso y exige respuestas

La mujer fue trasladada primero a una cárcel en Burlington, luego a Vermont, para, finalmente, terminar detenida en New Hampshire, lejos de su hija de 18 años, quien se quedó Massachusetts con el apoyo de amigos y de la comunidad. El abogado de la familia busca negociar un retorno voluntario a Brasil para evitar una detención prolongada.

El caso ocurrió el 6 de octubre de 2025, poco después de la polémica Operación Patriota 2, un operativo del ICE que prometía enfocarse en "criminales peligrosos", pero que terminó afectando a familias trabajadoras e inmigrantes. La comunidad brasileña ha alzado la voz en redes sociales y medios independientes para denunciar lo que consideran un abuso de poder y perfilamiento racial.