BUENA NOTICIA para empleados de Walmart: ahora tendrán más influencia sobre el monto de sus AUMENTOS SALARIALES anuales

Walmart USA, uno de los minoristas más grandes de Estados Unidos, está introduciendo cambios significativos en la forma en que revisa los salarios y otorga aumentos a sus trabajadores por hora de primera línea en las tiendas. La nueva estructura busca reconocer el desempeño individual, la asistencia y la contribución al equipo, brindando a los empleados un mayor control sobre sus ingresos anuales.

Así opera el nuevo plan de Walmart.

Walmart USA modifica el sistema de aumentos salariales para trabajadores por hora

La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Tienda, Cedric Clark, comunicó en un memorando a los gerentes que Walmart está adoptando un modelo más orientado al rendimiento.

Según Clark, el cambio responde a solicitudes de los trabajadores: "Se trata de reconocimiento, responsabilidad y crecimiento. Los asociados pidieron tener mayor control sobre sus ingresos, recibir más reconocimiento por su excelente trabajo y disponer de expectativas más claras".

Según el memorando compartido con Business Insider, este modelo reemplaza el esquema anterior, que otorgaba aumentos principalmente en función de la antigüedad. Aunque los años de servicio siguen siendo un factor importante, el desempeño individual y el rendimiento de la tienda ahora pueden aumentar o disminuir el incremento salarial hasta en un punto porcentual.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de aumentos de Walmart USA?

Los trabajadores con menos de seis meses en Walmart recibirán un aumento base del 1%, mientras que quienes tienen cinco años obtendrán un 2% y quienes superan los diez años recibirán un 4%, según documentos internos compartidos con Business Insider. El ajuste final dependerá de tres factores, evaluados de manera equilibrada:

Asistencia y cumplimiento de turnos

Contribución al equipo y conducta laboral

Rendimiento general de la tienda

Cada empleado recibirá una calificación de "Ejemplar", "Exitoso" u "Oportunidad" en estas áreas, con un panel que permite monitorear su progreso en tiempo real.

Quienes obtengan la calificación más alta en las tres categorías recibirán el ajuste máximo por desempeño. Walmart estima que uno de cada 20 empleados podría recibir la calificación más baja ("Oportunidad"), mientras que la mayoría será calificada como "Exitoso".

Un portavoz de la compañía aclaró que el aumento final solo afecta el salario base y no influye en bonificaciones ni otros incentivos. Además, el sistema recopilará información durante todo el año fiscal hasta el 31 de enero, momento en el que se aplicarán los aumentos correspondientes.