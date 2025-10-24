- Hoy:
ALERTA en la autopista 80: hombre apuñalado en un Walmart termina con múltiples lesiones
La Policía del Condado de Chatham abrió una investigación tras un apuñalamiento registrado la noche del jueves en el Walmart ubicado sobre la autopista 80.
Un incidente violento ocurrió el jueves por la noche en un Walmart USA ubicado en la autopista 80, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser apuñalado. La policía local ha iniciado una investigación activa para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias del ataque.
Hombre apuñalado en un Walmart USA de la autopista 80 sufre múltiples lesiones
Según informó el Departamento de Policía del Condado de Chatham a WJCL News 22, el enfrentamiento involucró a dos hombres adultos. Uno de ellos resultó con varias heridas y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica. La autoridad policial señaló:
"La investigación se encuentra en sus primeras etapas y, por el momento, no hay más información que divulgar", declaró el Departamento de Policía del Condado de Chatham, citado por WJCL News 22.
Las autoridades instan a la comunidad a mantenerse alerta y a no difundir rumores, ya que la información oficial proviene únicamente de la policía a cargo de la investigación.
¿Qué medidas de seguridad se están tomando mientras continúa la investigación en Estados Unidos?
El Departamento de Policía del Condado de Chatham es la agencia principal a cargo del caso. En un comunicado reciente, señalaron que cualquier información proveniente de otras agencias "puede o no ser veraz" y que los detalles adicionales se darán a conocer únicamente a discreción de los detectives, con el fin de proteger la integridad de la investigación y de los procedimientos judiciales que puedan derivarse del incidente.
Los investigadores continúan recopilando pruebas y entrevistando a testigos en el área del Walmart USA ubicado en la autopista 80. Mientras tanto, se recomienda a residentes y visitantes de la zona permanecer atentos y reportar cualquier información relevante a las autoridades.
