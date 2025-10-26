ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS

Un violento episodio sacudió a una comunidad del norte de Míchigan en pleno verano, cuando lo que parecía ser un día normal de compras terminó convirtiéndose en una escena de terror dentro de un Walmart USA. Tres meses después, aún persisten las dudas y el caso no ha mostrado avances significativos, según informó MLive.

Apuñalamiento múltiple en Walmart, Michigan

Apuñalamiento en Walmart USA Michigan: actualización del caso a 3 meses

El incidente ocurrió el 26 de julio en la tienda Walmart USA de Traverse City, donde un hombre comenzó a atacar con un arma blanca a varios clientes de forma indiscriminada. En cuestión de minutos, el pánico se apoderó del establecimiento y varias personas resultaron heridas.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron el recorrido del agresor por los pasillos, atacando a quienes encontraba a su paso. La Oficina del Sheriff del condado de Grand Traverse difundió posteriormente el video, en el que se observa al sospechoso utilizando un cuchillo plegable de aproximadamente 3,5 pulgadas.

De acuerdo con MLive, una de las víctimas relató el dramático momento en el que creyó haber llegado su final: "Perdí tres litros de sangre en menos de 40 segundos… No iba a durar mucho. Me despedí".

La rápida intervención de varios civiles presentes, entre ellos un exmiembro de la Marina que portaba un arma, logró frenar al agresor en el estacionamiento del local, luego de que este hiriera a 11 personas. Los testigos consiguieron inmovilizarlo hasta la llegada de las autoridades.

Actualización sobre el agresor, la investigación y las víctimas en Estados Unidos

El atacante fue identificado como Bradford Gille, de 42 años, y fue detenido ese mismo día. Dos días después, enfrentó 11 cargos por intento de asesinato y uno por terrorismo. No obstante, el proceso judicial se encuentra estancado.

Un juez ordenó que Gille fuera sometido a una evaluación psiquiátrica y, a finales de agosto, fue declarado incompetente para enfrentar juicio; sin embargo, el caso sigue abierto. Actualmente se encuentra recibiendo tratamiento en el Centro Estatal de Psiquiatría Forense en Saline, sin una fecha establecida para nuevas audiencias, señaló MLive.

El sheriff del condado, Michael Shea, confirmó que "no había nueva información para compartir" cuando fue consultado el 23 de octubre por el mismo medio.

La familia del acusado afirma que Gille arrastra problemas de salud mental desde hace 25 años, con múltiples internamientos, antecedentes delictivos y varios intentos fallidos de recibir tratamiento prolongado.

En cuanto a las víctimas, seis hombres y cinco mujeres fueron trasladados al Centro Médico Munson con lesiones de gravedad. Según los reportes iniciales, seis se encontraban en condición crítica y cinco en estado grave, con edades entre los 29 y los 84 años. Pese al impacto del ataque, todas las víctimas fueron dadas de alta del hospital dos semanas después, destacó MLive.