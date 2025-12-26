ALERTA California: reabren en febrero de 2026 el programa clave que ayuda a pagar el down payment de una vivienda

El acceso a la vivienda vuelve a abrir una puerta clave en California. A partir de febrero de 2026, el estado reactivará un programa que permite a compradores primerizos recibir una ayuda económica significativa para dar el paso más difícil: cubrir el pago inicial o los costos de cierre de una casa.

La iniciativa es impulsada por la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA) y se canaliza a través del plan Dream For All, un esquema de préstamos con apreciación compartida pensado para familias que, de otro modo, quedarían fuera del mercado inmobiliario por los altos precios del estado.

Hasta USD 150.000 para comprar vivienda

El programa ofrece asistencia de hasta USD 150.000, destinada exclusivamente a facilitar la compra de la primera vivienda. La selección de beneficiarios se realizará nuevamente mediante un sistema similar a una lotería, debido a la alta demanda que genera este tipo de ayuda en uno de los mercados más caros de Estados Unidos.

Desde CalHFA explican que el relanzamiento responde a las barreras estructurales que enfrentan miles de hogares californianos. El objetivo es ampliar el acceso a la propiedad, con foco en compradores de primera generación, es decir, familias que nunca antes fueron dueñas de una vivienda.

“El alto nivel de asistencia y el enfoque en quienes más lo necesitan hacen que este programa tenga un impacto real”, señaló Tony Sertich, director ejecutivo de CalHFA.

Impacto del programa en años anteriores

Desde su lanzamiento inicial en 2023, Dream For All permitió que más de 2.100 personas concretaran la compra de su hogar. En 2024, otras 1.700 familias accedieron al beneficio, consolidando al programa como una de las principales herramientas estatales para promover la vivienda propia.

En un contexto donde California lidera el ranking de precios inmobiliarios, este tipo de asistencia se volvió clave para equilibrar oportunidades y reducir la brecha de acceso.

Documentos necesarios para postular

Quienes deseen participar del proceso deberán reunir una serie de requisitos básicos, entre ellos:

Carta de preaprobación de un prestamista autorizado del programa Dream For All.

de un prestamista autorizado del programa Dream For All. Documento de identidad válido , como licencia de conducir, pasaporte, identificación militar o tarjeta de residencia.

, como licencia de conducir, pasaporte, identificación militar o tarjeta de residencia. Comprobante de parentesco, según corresponda al grupo familiar solicitante.

Por qué la vivienda propia sigue siendo clave

Funcionarios de CalHFA remarcan que ser propietario no solo implica estabilidad habitacional, sino también beneficios financieros a largo plazo. “La vivienda permite generar capital, brinda previsibilidad en los gastos y elimina la presión de los aumentos de alquiler”, explicó un vocero del organismo en declaraciones recogidas por The Mortgage Reports.

Con la reapertura prevista para febrero de 2026, miles de familias californianas volverán a tener una oportunidad concreta de acceder a su primera casa.