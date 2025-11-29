ICE y Walmart: arrestan a venezolana en este estado tras no acudir a cita judicial y ser acusada de robo.

¡Atención, extranjeros! Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) impactó a toda la comunidad al decidir imponer prisión preventiva a una ciudadana venezolana que no se hizo presente en una cita judicial, esto luego de su detención en octubre en un Walmart ubicado en The Villages. ¿Qué pasó? Esto revelaron las autoridades.

ICE y Walmart: arrestan a venezolana tras no acudir a cita judicial y ser acusada de robo

Alejandra Franco-Giménez, una mujer de venezolana y de 32 años fue arrestada durante el Día de Acción de Gracias en el Centro de Detención del Condado de Sumter, en EE. UU., donde estaba a la espera de ser entregada a las autoridades de ICE. La extranjera debía presentarse ante el tribunal para responder a un cargo de robo, pero al no hacerlo, se emitió de inmediato una orden de arresto en su contra.

ICE y Walmart: arrestan a venezolana tras no acudir a cita judicial y ser acusada de robo.

El incidente que llevó a su arresto sucedió el 23 de octubre en el pasillo de autopago de la tienda Buffalo Ridge Plaza. A través del informe de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter, se conoció que un agente de prevención de pérdidas observó a Franco-Giménez mientras escaneaba una bolsa de galletas, pero no registró una sudadera con capucha que también colocó en su bolsa.

Según las investigaciones, luego de detener la transacción, el agente solicitó la asistencia de otro empleado para ayudar a la mujer. Fui allí que la empleada se retiró y Franco-Giménez aprovechó para seguir escaneado uno o dos productos más antes de introducir varios en su bolsa sin pagarlos.

Se confirmó que solo abonó los artículos escaneados y abandonó la tienda con el resto de la mercancía. Ante ello, un agente de prevención de pérdidas la interceptó y la condujo a la oficina de prevención de pérdidas para tomar las acciones correspondientes.

¿Qué revelaron las cámaras de seguridad tras el robo en Walmart?

Tras el reporte, el agente de seguridad ingresó a la tienda para examinar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Tras su revisión, se pudo evidenciar que Franco-Giménez había sustraído un total de 47,30 dólares de Walmart.

Vale mencionar que la mujer Franco-Giménez no domina el inglés, por lo que se requirió la asistencia de un traductor durante el proceso de arresto. No obstante, no se conoce más sobre su proceso ni sus antecedentes delictivos.