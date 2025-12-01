¡IMPACTANTE! Prenden fuego a hombre de 65 años que dormía en Metro de Nueva York: se salvó de milagro

Un hombre de 65 años dormía en uno de lo vagones del metro de Nueva York cuando, de pronto, despertó de forma violenta al percatarse que sus pantalones estaban en llamas, causando la alarma y generando la rápida reacción de la policía local.

Un extraño "incidente" en el metro de Nueva York

Eran alrededor de las 3:00 a.m. del lunes 1 de diciembre de 2025, cuando la policía recibió una llamada al 911 reportando un asalto, pero al llegar al lugar encontraron a un hombre herido en la plataforma de la estación de la calle 42 de Times Square, Manhattan.

El parte policial indica que, aparentemente, el sujeto de 65 años no tiene hogar, por lo que dormía en el vagón del tren de la línea 1 cuando, aparentemente, un desconocido le prendió fuego, según declararon algunos testigos de la escena.

Entonces, el sujeto, despertó evidentemente alterado, por lo que un trabajador de la MTA avisó a los oficiales apostados en dicha estación, apagaron el fuego y luego procedieron a quitarle los pantalones y revisas si tenía quemaduras de gravedad en las piernas, tras lo cual es llevado en ambulancia hacia un Centro Médico Weill Cornell. La policía aseguró que su condición es estable.

De momento, nadie ha sido arrestado por el hecho, por lo que la policía sigue investigando el suceso, al punto que barajan las opciones de una agresión de parte de un tercero, pero también que pudiera ser provocado por él mismo.