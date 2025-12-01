¡Lamentable situación en Estados Unidos! Recientemente, la prensa internacional y las autoridades de Texas informaron que una mujer ha sido encontrada sin vida y otra se encuentra bajo arresto en el condado de Brazoria, esto luego de reportarse un apuñalamiento mortal en Alvin.

Los agentes señalaron de aquel lugaron resaltaron que una alerta de iPhone fue clave para guiarlos hacia la escena del crimen, donde se produjo el trágico desenlace. Las investigaciones continúan para esclarecer este caso. ¿Qué sanción recibirá la persona responsable de este atentado?

Alerta de iPhone llevó a agentes a escena de apuñalamiento y el arresto de sospechosa

Según los informes de fox26houston.com y otros medios, la oficina del sheriff de Brazoria reportó el registro de un incidente grave en Susie Lane, Alvin, donde los despachadores del condado recibieron una alerta de accidente de iPhone. Al dirigirse al lugar, los agentes fueron informados sobre un altercado físico entre unas personas, que llevó a un apuñalamiento.

Al llegar, los agentes encontraron a Aalaha Harden, de 28 años, quien supuestamente no cooperó con las autoridades durante la investigación. Asimismo, en el interior de la vivienda, hallaron a Sarah García, de 30 años, con múltiples heridas de arma blanca. A pesar de ser trasladada que la mujer fue trasladada en avión a un hospital, fue declarada muerta horas después.

Las autoridades, tras lo sucedido, no dudaron en acusar a Harden de los cargos de asesinato y resistencia al arresto, y actualmente se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Brazoria, con fianzas que suman un total de 1.003.000 dólares. La investigación sobre este violento hecho continúa, pero no se han brindado más detalles al respecto.

