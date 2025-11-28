Recientemente, la actual administración de Donald Trump sorprendió al implementar una política de tolerancia cero en el ámbito migratorio de todo Estados Unidos. Según información de la prensa y las autoridades, esta estrategia está enfocada en restringir las opciones legales para ingresar al país americano y endurecer las condiciones de permanencia de los inmigrantes. ¿De qué se trata y a quiénes perjudica?

EE. UU. anuncia deportación de inmigrantes de estos dos países antes del fin de semana

En medio de esta situación complicada, se ha expuesto un preocupante plan que contempla deportaciones masivas en estos días, lo que ha generado diversas reacciones en la comunidad inmigrante y controversia por sus derechos. ¿Qué extranjeros se verán afectados ahora y de qué países? AQUÍ todo lo que se sabe.

Según informes de 'El Cronista', el gobierno de Estados Unidos ha ocasionado una gran alarma al revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de dos naciones en específico, lo que implica que este grupo perderá su estatus legal antes de que esta semana llegue a su fin.

Estados Unidos confirma deportación de inmigrantes de estos dos países antes del fin de semana.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., no dudó en emitir un comunicado oficial en el que se evidencia que, ciertos extranjeros beneficiados por el TPS de estos países, ahora tendrán que abandonar el territorio estadounidense.

Vale mencionar que las dos naciones afectadas son Siria, cuyo estatus expiró el 21 de noviembre de 2025, y Birmania, que perdió su protección el martes 25 de noviembre de este 2025.

Tras la decisión, ¿qué deben hacer los inmigrantes para no enfrentar la deportación?

Ante esta sorpresiva medida, el inmigrante de Birmania o Siria con Estatus de Protección Temporal (TPS) ya expirado pierde todo el respaldo contra la deportación y la autorización para trabajar, a menos que cuente con otro estatus migratorio válido. Sin embargo, existen alternativas legales que podrían permitir la permanencia en EE. UU. sin necesidad de un estatus ilegal.

Estas son las opciones a tomar en cuenta: