- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
ALERTA en Walmart de Worthington: reportan arresto de mujer de 39 años tras ser acusada de robar artículos valorizados en $1.013,61
Videos de vigilancia evidenciaron a mujer de Worthington no escaneando los artículos en una tienda Walmart USA. ¿Qué cargos enfrenta y de quién se trata?
¡Atención! Una mujer residente de Worthington, de 39 años, la cual responde al nombre de Dorile Pineda Solares, ha sido convocada a presentarse recientemente ante el Tribunal del Quinto Distrito del Condado de Nobles, en Estados Unidos, por el cargo que enfrenta en su contra: delito de robo grave.
Y es que, según las autoridades locales y medios como dglobe.com, esta acusación se llevó a cabo luego de una serie de diez incidentes que tuvieron lugar entre el 13 de agosto y el 20 de septiembre, durante los cuales Solares supuestamente no registró varios artículos en la tienda Walmart de la localidad. A continuación, todo lo que se sabe.
PUEDES VER: Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
Walmart: arrestan a mujer tras ser acusada de robar artículos valorizados en $1.013,61
Mediante los informes, se conoció que el 20 de septiembre, el Departamento de Policía de Worthington recibió un llamado de emergencia desde Walmart, donde se reportó un sorpresivo robo en la tienda. Un agente se reunió con un investigador de protección de activos de la cadena, quien explicó que se encontraban monitoreando en tiempo real a un grupo de personas que retiraban productos.
Arrestan a mujer tras ser acusada de robar productos en tienda Walmart USA.
Durante la vigilancia, se dieron con la noticia que Solares supuestamente omitía el escaneo de varios artículos en una caja de autoservicio. Al parecer, se le sugirió a Solares que cambiara a otra caja registradora para que pudiera pagar los productos, pero el investigador indicó que ella continuó sin escanear los artículos.
Luego, al intentar abandonar el establecimiento sin realizar el pago, fue arrestada. Los productos, cuyo valor total ascendía a 123,92 dólares, fueron recuperados en la sala de protección de activos. Solares, por su parte, negó tener conocimiento de sus acciones, argumentando que tenía prisa y que, presuntamente, pudo haber olvidado pagar algunos de los artículos.
Nueve días después, el 29 de septiembre, el mismo agente del Departamento de Policía de Washington fue llamado nuevamente a Walmart para reunirse con el investigador de protección de activos. Con ello, se logró identificar a otros nueve incidentes en los que Solares fue observada omitiendo el escaneo y el pago de productos.
¿Cuáles eran los precios que ascendían los productos robados en Walmart?
En medio de esta investigación, también se conoció que el total de los productos escaneados que, según se indica, fueron sustraídos por Solares asciende a US$1.013,61.
Este monto presenta una variación que va desde los $52,26 en artículos adquiridos el 17 de agosto, hasta alcanzar un pico de $183,14 en compras realizadas el 5 de septiembre de este año.
- 1
Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
- 2
ALERTA en Walmart de Salem: reportan tres heridos tras accidente y hombre involucrado tendrá que pagar FUERTE multa
- 3
ALERTA en una gasolinera de Walmart en Bloomington: así fue la repentina detención de una red de ladrones de cajeros automáticos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90