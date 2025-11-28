¡Atención! Una mujer residente de Worthington, de 39 años, la cual responde al nombre de Dorile Pineda Solares, ha sido convocada a presentarse recientemente ante el Tribunal del Quinto Distrito del Condado de Nobles, en Estados Unidos, por el cargo que enfrenta en su contra: delito de robo grave.

Y es que, según las autoridades locales y medios como dglobe.com, esta acusación se llevó a cabo luego de una serie de diez incidentes que tuvieron lugar entre el 13 de agosto y el 20 de septiembre, durante los cuales Solares supuestamente no registró varios artículos en la tienda Walmart de la localidad. A continuación, todo lo que se sabe.

Walmart: arrestan a mujer tras ser acusada de robar artículos valorizados en $1.013,61

Mediante los informes, se conoció que el 20 de septiembre, el Departamento de Policía de Worthington recibió un llamado de emergencia desde Walmart, donde se reportó un sorpresivo robo en la tienda. Un agente se reunió con un investigador de protección de activos de la cadena, quien explicó que se encontraban monitoreando en tiempo real a un grupo de personas que retiraban productos.

Arrestan a mujer tras ser acusada de robar productos en tienda Walmart USA.

Durante la vigilancia, se dieron con la noticia que Solares supuestamente omitía el escaneo de varios artículos en una caja de autoservicio. Al parecer, se le sugirió a Solares que cambiara a otra caja registradora para que pudiera pagar los productos, pero el investigador indicó que ella continuó sin escanear los artículos.

Luego, al intentar abandonar el establecimiento sin realizar el pago, fue arrestada. Los productos, cuyo valor total ascendía a 123,92 dólares, fueron recuperados en la sala de protección de activos. Solares, por su parte, negó tener conocimiento de sus acciones, argumentando que tenía prisa y que, presuntamente, pudo haber olvidado pagar algunos de los artículos.

Nueve días después, el 29 de septiembre, el mismo agente del Departamento de Policía de Washington fue llamado nuevamente a Walmart para reunirse con el investigador de protección de activos. Con ello, se logró identificar a otros nueve incidentes en los que Solares fue observada omitiendo el escaneo y el pago de productos.

¿Cuáles eran los precios que ascendían los productos robados en Walmart?

En medio de esta investigación, también se conoció que el total de los productos escaneados que, según se indica, fueron sustraídos por Solares asciende a US$1.013,61.

Este monto presenta una variación que va desde los $52,26 en artículos adquiridos el 17 de agosto, hasta alcanzar un pico de $183,14 en compras realizadas el 5 de septiembre de este año.