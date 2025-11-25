Recientemente, una pareja de residentes de la localidad de Punxsutawney, en Pensilvania, Estados Unidos, se encuentra en una situación complicada luego de negar haber dejado a sus hijos en un vehículo por un lapso de 30 minutos mientras realizaban un pedido de compras en una tienda Walmart USA. Testigo los expuso y evidenció el lamentable hecho.

Las autoridades de la zona tomaron conocimiento de la situación y el caso se encuentra en pleno proceso de investigación. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias recibirán los esposos al abandonar dentro del auto a sus hijos?

Walmart: arrestan a esposos tras poner en peligro a sus hijos y dejarlos solos en auto

Recientemente, la Policía Estatal de Pensilvania presentó cargos penales contra Tylar Paige Reesman, de 26 años, y Travis Lee Reesman, de 27, ambos residentes de Punxsutawney. Se informó que la jueza magistral de distrito, Jacqueline J. Mizerock, emitió citaciones para los acusados el pasado 21 de noviembre.

Arrestan a pareja tras poner en peligro a sus hijos al dejarlos solos en auto en Walmart.

Los cargos que ambos enfrentan incluyen los siguientes: poner en peligro el bienestar de los niños, con dos cargos de delito menor 1, proporcionar información a las autoridades sin conocimiento, un delito menor 3, y dos cargos de dejar a un niño sin supervisión en un vehículo, clasificados como delitos menores.

Vale resaltar que esta situación se llevó a cabo al 10 de octubre, cuando el agente Collin Wilson respondió a un incidente en el estacionamiento de Walmart en Young Township alrededor de las 5:43 p. m. Una testigo reveló que había visto un auto en el estacionamiento por casi 30 minutos, durante los cuales vio a niños abriendo las puertas del auto y entrando y saliendo repetidamente.

La denuncia señala que el agente Wilson encontró a dos niños dentro del vehículo sin los asientos de seguridad requeridos. Tylar Reesman fue la primera en salir de la tienda, afirmando al agente que solo había estado adentro "unos 5 minutos" para usar el baño, mientras su esposo aseguraba haber salido a comprar asientos de seguridad, pero luego admitieron su error.

¿Qué más se conoció sobre este preocupante hecho que puso en peligro a menores?

El agente Wilson también señaló que la pareja se presentó en la estación de policía para retractarse de sus declaraciones iniciales. Según la denuncia penal, Travis Reesman expresó lo siguiente: "No hay una manera fácil de decirlo, pero lo que les dijimos antes en el estacionamiento es una completa [palabras groseras]".

La declaración jurada revela que Reesman admitió haber estado en la tienda entre 20 y 30 minutos adquiriendo un pedido de Spark. Además, informó que su compañero, Tylar Reesman, entró inicialmente al establecimiento para utilizar el baño, pero terminó ayudándolo con las compras en lugar de regresar al vehículo.

Ambos acusados admitieron que los niños debían contar con sus propios asientos para el automóvil, aunque argumentaron que los asientos anteriores se habían mojado, lo que los llevó a la decisión de adquirir unos nuevos. La audiiencia del caso se dará el próximo 18 de diciembre.