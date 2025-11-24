Despidos de visas: este es el plan B que los extranjeros usan en EE. UU. para no verse perjudicados.

Los titulares de visas H-1B, que representan a los extranjeros profesionales altamente calificados en Estados Unidos, enfrentan una realidad incierta en cuanto a la seguridad laboral. Y es que, pese a su estatus, estos trabajadores no están completamente a salvo de despidos, lo que puede acarrear serias implicaciones legales, incluyendo dudas sobre la validez de su permanencia en el país americano.

Despidos de visas H-1B: el Plan B que los extranjeros deben usar en EE. UU. para no verse perjudicados

Recientemente, 'business-standard.com' y otros medios revelaron, que un joven de 29 años, confesó en Reddit haber sido despedido menos de un mes tras su regreso a Estados Unidos. Mediante su publicación titulada "Despedido al mes de regresar a Estados Unidos", el usuario anónimo señaló que había estado trabajando con la misma compañía desde que finalizó su maestría en 2021.

Contó que, luego de no ser seleccionado en el sorteo de visas H-1B para 2024, regresó a India y continuó laborando desde allí. Pese a que su solicitud de H-1B fue aprobada este año, su situación laboral cambió drásticamente al perder sorpresivamente su empleo poco después de su llegada al país americano.

Ante este caso, el abogado especializado en inmigración Rahul Reddy, de Reddy Neumann Brown PC, decidió informar que muchos trabajadores asumen que su situación es segura hasta que enfrentan problemas. El especialista no dudó en informar que el error más común entre quienes poseen una visa H-1B es la creencia de que no les afectará ninguna eventualidad.

Asimismo, destacó la importancia de tener otro plan como alternativa: "La verdad es simple: todo trabajador con visa H-1B necesita un plan B antes de que llegue la crisis".

¿Qué es el período de gracia de 60 días en EE. UU.?

Luego del fin del contrato de un trabajador con visa H-1B, se da inicio a un riguroso período de gracia de 60 días. Aunque este tiempo puede parecer suficiente, muchos se percatan de que se les agota rápidamente mientras buscan un nuevo empleo, gestionan la transferencia de su visa y enfrentan la incertidumbre tras la pérdida de su estatus migratorio.

Algunos optan por esperar, con la esperanza de que su empleador reconsidere la decisión, pero aquella situación no es muy común.