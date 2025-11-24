Aviso importante: recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Perú ha informado que mañana, martes 25 de noviembre, en el horario de las 9:00 a.m., se aperturarán 4.000 nuevas citas para la obtención de visas B1/B2, las cuales corresponden a los meses de enero y febrero del 2026. Esta sorpresiva medida tiene como finalidad facilitar el proceso de solicitud para quienes planean viajar al país americano.

Estas citas estarán disponibles para los meses de enero y febrero de 2026, esto en respuesta a la creciente demanda de viajeros que desean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más importantes del fútbol.

A través de sus propias redes sociales, la misión diplomática resaltó la importancia de ingresar al portal oficial con mucha anticipación, ya que las citas se liberarán de manera puntual. Además, las autoridades consulares no dudaron en informar que el calendario de atención se actualizará de forma continua para facilitar el acceso a la visa a miles de peruanos que deseen visitar EE. UU. lo más pronto.

¿Qué se sabe sobre las visas B1 y B2?

Es importante conocer que las visas son autorizaciones de no inmigrante que permiten a los individuos ingresar temporalmente a Estados Unidos por diversas razones. La categoría B1 está destinada a quienes viajan por motivos de negocios, como asistir a reuniones, conferencias o realizar gestiones profesionales.

En tanto, la visa B2 se otorga a quienes buscan visitar el país por turismo, reunirse con sus familias, recibir tratamiento médico o disfrutar de actividades recreativas. Ambos propósitos se deben unir en una única visa B1/B2, la cual se ha convertido en la opción más demandada por los viajeros de nacionalidad peruana.