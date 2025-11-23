ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las acciones que pueden provocar la REVOCACIÓN de tu green card, según USCIS

Conservar la residencia permanente en Estados Unidos requiere cumplir con normas específicas y evitar conductas que el gobierno pueda interpretar como abandono del estatus. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió una advertencia sobre acciones que podrían desencadenar la revocación de la green card, afectando a inmigrantes en cualquier estado del país.

Estas pautas buscan aclarar qué comportamientos despiertan alertas dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y cómo los residentes pueden proteger su estatus legal. Cualquier indicio de que una persona no desea mantener su residencia puede tener consecuencias graves, incluida la pérdida del beneficio y la exposición a un proceso de deportación.

Acciones que USCIS podría interpretar como abandono de la residencia

Una de las señales más serias para USCIS es que un residente permanente decida mudarse a otro país con intención de establecerse allí de manera definitiva. Este comportamiento suele considerarse evidencia directa de abandono del estatus de residente en EE. UU., incluso si la persona mantiene vínculos con el país.

USCIS advierte sobre acciones que pueden causar la pérdida de la green card.

También es riesgoso identificarse como "no inmigrante" al presentar declaraciones de impuestos. Esta acción contradice el estatus de residente permanente y puede interpretarse como una renuncia implícita. A esto se suma permanecer fuera de Estados Unidos por largos periodos sin justificar adecuadamente la ausencia, lo que para USCIS puede indicar falta de intención de regresar de forma permanente.

Documentos que ayudan a proteger la green card

Para evitar problemas durante viajes prolongados, USCIS recomienda solicitar un permiso de reingreso antes de salir del país. Este documento demuestra que la ausencia será temporal y previene que las autoridades interpreten la salida como abandono del estatus. Si el residente ya se encuentra en el extranjero, puede recurrir a la visa de residente que retorna (SB-1) para reingresar sin riesgos migratorios.

Estos documentos resultan particularmente útiles en casos donde un viaje se extiende por motivos familiares, laborales o médicos. Funcionan como evidencia ante USCIS de que el objetivo del residente sigue siendo mantener su domicilio principal en Estados Unidos y regresar tan pronto como sea posible.

Motivos por los que USCIS puede revocar la green card

USCIS también puede revocar la green card si determina que la persona no era elegible al momento de obtener la residencia, especialmente durante los primeros cinco años desde su aprobación. Esto incluye errores en el proceso, fraude, omisión de información u otros factores que invaliden la adjudicación inicial.

Si las autoridades concluyen que el residente no cumple con ninguna categoría prevista por ley, pueden proceder a retirar el estatus. Una vez que esto ocurre, el inmigrante queda nuevamente sujeto a procesos de deportación. Además, el DHS debe notificar al IRS sobre la pérdida del estatus, tanto si ocurrió por remoción como por abandono declarado.