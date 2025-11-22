- Hoy:
PELIGRO para inmigrantes: estos 3 motivos del USCIS pueden BLOQUEAR tu entrada a Estados Unidos
USCIS detalla los tres motivos que pueden volver inadmisible a un migrante, las excepciones a la norma y las opciones para solicitar una exención.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que ciertos comportamientos pueden convertir a un migrante en inadmisible y bloquear su ingreso a Estados Unidos. Entre las razones más comunes se encuentra la acumulación de presencia ilegal, un factor que muchos desconocen hasta enfrentar un problema en su trámite o cruce fronterizo.
¿Qué considera USCIS como causa de inadmisibilidad?
Según la agencia, se entiende como presencia ilegal cualquier periodo en el que un extranjero permanece en el país sin un estatus válido. Esto incluye desde entradas no autorizadas hasta casos en los que la visa o permiso de estadía ya expiró.
Existen excepciones y vías legales para solicitar una exención.
USCIS detalla tres situaciones que generan la inadmisibilidad automática del migrante:
- Permanencia ilegal de más de 180 días y menos de un año, siempre que la persona salga antes de un proceso de deportación: castigo de 3 años sin poder ingresar.
- Más de un año ilegal en una sola estancia: castigo de 10 años.
- Reingresar al país de manera irregular tras acumular más de un año de presencia ilegal: inadmisibilidad permanente.
La agencia recuerda que cada caso es distinto y que algunas situaciones pueden cambiar el panorama migratorio del solicitante. Por ello, insiste en obtener asesoría legal para evitar errores que puedan generar castigos a largo plazo.
¿Se puede revertir la inadmisibilidad?
En algunos escenarios, USCIS permite solicitar una exención para levantar este estatus. Muchas personas lo hacen mediante el Formulario I-601, aunque el resultado depende totalmente de las circunstancias personales y pruebas presentadas.
Las excepciones que USCIS reconoce
A pesar de las reglas estrictas, la ley contempla situaciones especiales en las que no se aplica la presencia ilegal:
- Solicitantes de asilo que estuvieron protegidos durante el proceso.
- Menores de 18 años, sin importar su forma de ingreso.
- Beneficiarios de Unificación Familiar, cuya estadía se considera regular.
- Cónyuges e hijos víctimas de abuso, si demuestran que las agresiones los llevaron a incumplir la ley migratoria.
- Víctimas de trata de personas, que no acumulan presencia ilegal durante el tiempo que estuvieron bajo explotación.
