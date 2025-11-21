PREOCUPACIÓN por venezolanos deportados a cárceles de Bukele: demócratas exigen explicación a gobierno de Trump

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, en El Salvador, es la cárcel de máxima seguridad del régimen de Nayib Bukele donde están recluidos, por ejemplo, los peligrosos miembros de las maras, pero también poco más de 200 venezolanos que fueron deportados desde los Estados Unidos gracias a un acuerdo entre Donald Trump con su homólogo salvadoreño, situación que ha valido para que un grupo de congresistas demócratas se muestren muy preocupados por las condiciones de vida de estas personas.

¿Qué hacen 252 venezolanos en el CECOT de Bukele?

Hablamos de un grupo de 43 parlamentarios de Partido Demócrata que remitieron una carta a Marco Rubio, secretario de Estado, pero también a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, pidiendo explicaciones por la participación de la administración Trump en el envío de los 252 venezolanos al CECOT.

Y es que el gobierno federal acusó a estos venezolanos, sin pruebas, de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua, siendo este el fundamento para que fueron destinados a San Vicente, localidad salvadoreña donde se encuentra este centro de confinamiento.

La misiva de parte de los congresistas demócratas tiene como sustento el informe elaborado por Human Rights Watch y Cristosal que lleva por título en inglés "You Have Arrived In Hell" o "Llegaron al infierno", en el cual se relata golpes, abusos y demás torturas sistemáticas cometidas por los carcelarios contra estos venezolanos deportados.

El infierno de los venezolanos en el CECOT

El problemas para estos congresistas radica en que la actual administración dio 4,7 millones de dólares para solventar los costos devenidos de la detención y traslado al CECOT salvadoreño, exigiendo una respuesta antes del 10 de diciembre, así como señalar que dicha decisión es una "mancha en la conciencia moral" de los Estados Unidos.

Como mencionamos en notas anteriores, el informe de Human Rights Watch y Cristosal detallan que entrevistaron a unos 40 de los 252 venezolanos en CECOT, quienes fueron los que dieron fe de los otros 150 testimonios sobre lo que sucede en los interiores de dicho de máxima seguridad, lo que también incluyen lesiones leves, poco acceso a la higiene personal, escasa atención médica, privación de alimentos y hasta violencia sexual.