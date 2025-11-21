ALERTA en Costco de Santa Rosa: reportan que un agente de policía resultó HERIDO al arrestar a un "invitado no deseado"

Una intervención policial en la tienda Costco de Santa Rosa terminó con un agente herido y daños al equipo de la unidad, luego de que los oficiales intentaran retirar a una mujer que ingresó al establecimiento sin autorización, según informó inicialmente The Press Democrat.

¿Cómo se desató la confrontación en Costco de Santa Rosa?

De acuerdo con el reporte difundido por The Press Democrat, la policía acudió al Costco ubicado en Santa Rosa Avenue alrededor de las 4:40 p.m., luego de que los empleados alertaran sobre una mujer que, pese a no ser clienta, ingresaba repetidamente al establecimiento y se negaba a abandonarlo.

Los oficiales conversaron con la sospechosa, identificada como Tasha Holt, de 32 años y residente de Santa Rosa, durante aproximadamente 15 minutos en un intento por controlar la situación. Sin embargo, según la información publicada, la mujer continuó comportándose de manera errática y evitaba responder a las preguntas de los agentes.

Tras confirmar que Holt tenía dos órdenes de arresto vigentes por faltas menores relacionadas con casos previos en el Tribunal Superior del Condado de Sonoma, los agentes procedieron a su detención.

En ese momento, la mujer comenzó a resistirse activamente. Según el informe reseñado por The Press Democrat, la sospechosa logró dañar la funda del Taser de un agente, manipular su radio, extraer un cargador y romper el soporte de la cámara corporal de otro oficial. Además, intentó patear a los agentes mientras estos trataban de contenerla.

Durante el forcejeo, una de las oficiales sufrió una lesión en la mano y fue trasladada posteriormente a un hospital. Según las autoridades, permanecerá de baja por un período de recuperación "indeterminado pero necesario".

Sospechosa fue llevada al hospital antes de ser trasladada a la cárcel del condado

Una vez que los agentes lograron inmovilizar a Holt y colocarle las esposas, la mujer indicó sentir dolor en el brazo y la espalda. Fue evaluada en un hospital local antes de ser trasladada a la Cárcel del Condado de Sonoma, donde quedó detenida con una fianza de $30,000.

Registros judiciales citados por The Press Democrat indican que Holt enfrenta un cargo grave por obstrucción o resistencia a un agente y que tenía previsto comparecer ante un juez la mañana del miércoles.