GRAN PELIGRO en Walmart de Aiken: hombre recibe décadas de prisión por acto de violencia grave contra una adolescente

En junio de 2023, un violento tiroteo ocurrido en un Walmart de Aiken dejó a una adolescente con heridas graves. El hombre responsable del ataque recibió una sentencia prolongada. El caso generó gran atención pública debido a la violencia del incidente y al historial de salud mental del acusado.

Sospechoso es condenado a décadas por herir a adolescente en Walmart Aiken.

Hombre es condenado a décadas de prisión por disparar a una adolescente en un Walmart de Aiken

Stephen Christopher Foreman, el hombre acusado del tiroteo ocurrido el 7 de junio de 2023 en el Walmart de Whiskey Road, se declaró culpable de disparar a una adolescente, alegando enfermedad mental.

Según los registros judiciales, el 20 de octubre fue sentenciado a 28 años de prisión con tratamiento psiquiátrico a largo plazo por agresión/intento de asesinato, además de cinco años adicionales por portar un arma durante un delito violento, informó WRDW-TV.

Foreman también enfrenta una demanda civil relacionada con el ataque que dejó gravemente herida a Ashton Rickard, quien entonces tenía 13 años. Actualmente, el caso civil se encuentra en una pausa temporal, una práctica común que permite avanzar en otros procedimientos judiciales o negociar posibles acuerdos.

Detalles de la demanda civil y antecedentes del acusado

La demanda de ocho páginas describe cómo un viaje rutinario a Walmart se convirtió en un evento que cambió la vida de Rickard. Según el documento, la bala impactó cerca de la columna lumbar de la adolescente, provocándole daños en varios órganos y una pérdida significativa de sangre.

El texto legal también señala que Foreman tenía antecedentes de enfermedad mental y comportamientos violentos con armas de fuego. La demanda sostiene que el arma utilizada pertenecía a su madre, Stephanie Foreman, quien supuestamente conocía los antecedentes de su hijo.

Entre los incidentes citados se menciona uno ocurrido en 2019, en el que Foreman habría usado una "pistola recortada" para tomar como rehenes a su familia, obligando a su hermano a atar a sus padres y otros familiares con cinta adhesiva negra, según informó WRDW-TV.

Este caso destaca la importancia de abordar la violencia armada y la salud mental en la comunidad, y sigue siendo objeto de seguimiento tanto en el ámbito penal como en el civil.