ACCIÓN HEROICA en un Walmart de Sterling Heights: oficial de policía SALVA a bebé de un destino trágico
La rápida acción de un policía de Sterling Heights convirtió una posible tragedia en un milagro al salvar a un bebé que había dejado de respirar en un Walmart.
Un momento de pánico vivido en un Walmart USA de Sterling Heights tuvo un desenlace esperanzador gracias a la rápida reacción de un oficial asignado al establecimiento. El incidente, ocurrido a comienzos de noviembre, involucró a un bebé de apenas cinco meses que no respiraba, momento en el cual un policía intervino de inmediato, según informó WXYZ 7 News Detroit.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Roosevelt Boulevard: guardia de seguridad estuvo a centímetros de su PEOR PESADILLA
Oficial de policía de Sterling Heights salva a un bebé que se estaba asfixiando en Walmart USA
La noche del 1 de noviembre, alrededor de las 8:30 p.m., el oficial Edwar Talia realizaba una tarea especial en Walmart USA cuando fue informado de que un infante se había atragantado y había dejado de respirar.
Según WXYZ 7 News Detroit, el oficial mantuvo la calma y colocó al bebé en la posición adecuada, aplicando golpes controlados en la espalda para intentar liberar la obstrucción.
Su intervención surtió efecto en cuestión de segundos: el bebé recuperó la respiración por sí mismo tras expulsar lo que bloqueaba sus vías respiratorias, evitando así un desenlace trágico.
Bebé rescatado por oficial en Walmart
El Departamento de Policía de Sterling Heights reconoce la heroica acción ocurrida en Walmart de EE. UU.
Tras el incidente, el Departamento de Policía de Sterling Heights elogió la actuación del oficial. En un comunicado citado por los medios, la institución afirmó: "El Departamento de Policía de Sterling Heights se enorgullece de estar preparado para cualquier situación caótica o inesperada", y agregó que "las rápidas y heroicas acciones de la agente Talia, sin duda, salvaron la vida de este bebé".
El caso ha recibido un importante reconocimiento público y ha puesto de relieve, una vez más, la importancia del entrenamiento y la respuesta inmediata ante emergencias pediátricas.
