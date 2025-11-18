Recientemente, una mujer residente de Hagerstown, identificada como Donna Marie White, fue detenida en Estados Unidos. Aquella ciudadana presenta un historial de casi seis condenas por hurto en tiendas en la región del Atlántico Medio y, ahora, está nuevamente en problemas legales en Pensilvania, tras estar involucrada en un último robo. Enfrenta cargos por delitos similares.

La mujer será puesta en libertad bajo fianza sin garantía de $2.500 tras ser acusada de hurto en tiendas, clasificado como un delito grave por ser su tercer delito o subsiguiente. ¿Podría ir a prisión? Esta es su situación y el último reporte en una tienda Walmart.

Walmart: reportan robo en tienda y mujer se defiende con insólita respuesta tras cargos

'Tristatealert.com' y otros portales web informaron que, el viernes 14 de noviembre, a las 14:12 horas, la Policía Estatal de Pensilvania reportó un aviso sobre un robo en curso en el Walmart de Conestoga Drive, en Shippensburg, EE. UU. Las autoridades señalaron que, al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que la sospechosa había logrado escapar.

Luego, se confirmó que Donna M. White fue detenida por oficiales de la Policía Estatal de Chambersburg en las cercanías. Asimismo, los agentes realizaron una investigación en el Walmart, donde se identificaron varios artículos que se cree fueron sustraídos por White, incluyendo una batidora de pie, una bolsa de comida para perros y detergente para ropa, con un valor total de $1.482,49.

Robo en Walmart y mujer se defiende con insólita respuesta tras cargos.

Las imágenes de vigilancia evidenciaron a White colocando los productos en su carrito antes de salir sin pagar. En tanto, mediante la base de datos federal NCIC, los agentes descubrieron que White tenía cinco condenas previas por hurto en tiendas, con antecedentes que datan de 1998 en Virginia y otros estados.

Tras ser arrestada, se le leyeron sus derechos Miranda, y supuestamente se justificó haber robado asegurando que lo hizo por la falta de acceso a beneficios gubernamentales. Además de los cargos por hurto, se le encontraron dos pipas de vidrio y una pipa de metal, las cuales contenían residuos quemados.

¿Cuál es la situación legal que se le viene a mujer tras constantes robos en EE. UU.?

Ante este caso, se reveló que Donna White tendrá que declarar ante el juez y saldrá a libertad bajo fianza sin garantía de 2.500 dólares. Su próxima comparecencia frente al tribunal en EE. UU. se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre.

El juez Bryan Ruth se encargará de su caso en la audiencia preliminar. Si se conoce más cargos o delitos de la mujer, las autoridades han recomendado apersonarse a los establecimientos policiales.