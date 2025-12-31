TRÁGICO FIN DE AÑO en Texas: confirman la muerte de joven de 19 años que desapareció en Nochebuena

Las autoridades del Condado de Bexar, en Texas, confirmaron este miércoles que el cuerpo encontrado el martes 30 de diciembre cerca de una propiedad local corresponde a Camila Mendoza, la joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida desde la mañana de Nochebuena, cerca de San Antonio. La noticia pone fin a varios días de intensa búsqueda y profunda angustia para su familia y la comunidad.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, la causa de la muerte fue determinada como suicidio. El hallazgo ocurrió durante un operativo conjunto entre autoridades locales y el FBI, luego de que se decidiera revisar nuevamente una zona de campo abierto debido a la densa vegetación del área.

Cómo fue localizado el cuerpo y qué informaron las autoridades

El sheriff del condado explicó que el cuerpo fue encontrado aproximadamente 10 minutos después de iniciarse la búsqueda en un área que ya había sido inspeccionada previamente. La decisión de regresar al lugar se tomó como parte de una revisión más exhaustiva del terreno.

La búsqueda terminó de forma trágica tras la desaparición de la joven en Texas.

Las autoridades también señalaron que estaban al tanto de la desaparición de un arma de fuego perteneciente a un familiar de la joven. Un arma fue localizada cerca del cuerpo, aunque hasta el momento no ha sido procesada oficialmente como parte de la investigación.

Una desaparición que movilizó a toda la comunidad

La joven fue vista por última vez en un video de una cámara de seguridad vecinal poco antes de las 7 a.m. del 24 de diciembre, cuando se encontraba cerca de su vehículo, el cual permaneció estacionado en el lugar. Según los investigadores, habría salido del vecindario a pie, dejando atrás su teléfono celular, un iPad y el automóvil.

Su desaparición activó una alerta CLEAR, al considerarse que la joven podía estar en peligro inminente. Durante los días festivos, decenas de voluntarios se sumaron a la búsqueda, recorriendo la zona a pie y apoyándose en mapas y drones para intentar localizarla. El caso incluso cruzó fronteras, ya que autoridades en Nuevo León, México, difundieron una ficha de búsqueda debido a que la joven tenía familiares en esa región. Lamentablemente, los esfuerzos concluyeron con un desenlace trágico.