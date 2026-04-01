Ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados en ALERTA MÁXIMA: Trump asistirá a la audiencia de la Corte Suprema, ¿cómo va el caso?

La Corte Suprema de Estados Unidos ha delineado los temas centrales de su mandato actual, destacando la directiva de Trump, que busca limitar la ciudadanía automática por nacimiento. Este asunto ha suscitado un amplio debate en torno a los derechos de quienes nacen en el país y las posibles repercusiones legales que podría conllevar esta iniciativa.

Según informó Associated Press, esta propuesta busca que los infantes nacidos en el país de padres con estatus migratorio irregular o temporal no obtengan la ciudadanía estadounidense. La razón detrás de esta iniciativa radica en la intención de modificar la interpretación de la enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el territorio nacional.

El propio Trump estuvo presente el miércoles en la sala para escuchar los alegatos, marcando un hecho histórico como el primer presidente en funciones que asistió a una audiencia ante el máximo tribunal del país.

Fallo judicial pendiente: caso en curso

Por el momento, el tribunal no ha dado a conocer un fallo definitivo ni ha proporcionado una declaración formal sobre el caso. La resolución judicial sigue pendiente, y el proceso legal permanece abierto mientras se espera una fecha oficial para el veredicto.

Corte Suprema analiza caso de ciudadanía por nacimiento con Donald Trump presente

La audiencia trata la apelación de Trump contra un fallo previo de un tribunal en Nueva Hampshire, que había bloqueado las restricciones a la ciudadanía. Este fallo forma parte de varias decisiones judiciales que impidieron que la orden ejecutiva entrara en vigor en cualquier parte de Estados Unidos. Según Associated Press, multitudes se congregaron en las aceras mientras la caravana presidencial avanzaba por las avenidas Constitution e Independence, pasando por el Monumento a Washington y el National Mall, rumbo al edificio de la Corte Suprema.

El caso representa una prueba directa a las afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo, desafiando precedentes históricos. Aunque la Corte Suprema ha fallado en gran medida a favor del presidente, Trump ha reaccionado con críticas personales hacia algunos jueces en casos anteriores, como cuando cuestionó a los magistrados que bloquearon sus aranceles a principios de año. Se espera que un fallo definitivo se emita a inicios del verano, lo que podría transformar significativamente la política de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

Manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema de EE. UU. en Washington por el debate sobre la ciudadanía por nacimiento.

¿Qué significa la limitación de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en EE. UU.?

Firmada el primer día de su segundo mandato, la orden ejecutiva de Trump forma parte de una estrategia más amplia de su administración para restringir la inmigración. Según Associated Press, esta política afectaría a más de 250,000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos, incluidos los hijos de personas con estatus legal, como estudiantes o residentes permanentes.

El argumento central de la administración Trump es que los hijos de inmigrantes no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y, por lo tanto, no deberían recibir la ciudadanía automática. Esto desafía décadas de interpretación de la 14.ª Enmienda y de decisiones judiciales, incluido el histórico fallo de 1898 en el caso Wong Kim Ark, que estableció la ciudadanía para los hijos nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros.

Cecillia Wang, directora jurídica de la Unión Americana por las Libertades Civiles, declaró ante la Corte Suprema: "Tenemos al presidente de los Estados Unidos intentando reinterpretar radicalmente la definición de la ciudadanía estadounidense", según Associated Press. Por su parte, el procurador general D. John Sauer afirmó que el tribunal debería usar este caso para corregir "malentendidos persistentes desde hace mucho tiempo sobre el significado de la Constitución".

La decisión final del tribunal definirá el futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y podría sentar un precedente que altere la política migratoria y la interpretación constitucional durante años, posicionando a la Corte Suprema como árbitro clave en un tema que afecta directamente a los niños nacidos en suelo estadounidense.